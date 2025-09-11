Instalan otra barcaza Generadora de electricidad en la comunidad de Puerto Los Negros, Azua

A pesar del rechazo de ambientalistas y comunitarios, quedó instalada una nueva unidad de barcaza generadora de electricidad en el puerto Los Negros, ampliando el complejo flotante que ya cuenta con 3 unidades en operación.

La llegada de esta nueva barcaza, propiedad de la empresa KarPowership, se realizó a pesar de los reclamos de organizaciones comunitarias y ambientales que se han opuesto a la instalación de estas estructuras debido a los posibles impactos negativos que generan en el ecosistema marino y en la calidad de vida de los habitantes de la zona.

“Aunque las autoridades han defendido la necesidad de incrementar la capacidad energética del país, la población de Los Negros y comunidades cercanas han mostrado un rechazo marcado, considerando la medida como un acto de imposición que no tomó en cuenta la voz ni las preocupaciones de la ciudadanía”, establecen en una nota enviada a este medio .

La segunda barcaza instalada en el lugar inició operaciones en mayo de 2023, con un contrato vigente hasta mayo de 2026 y posibilidad de renovación.

El mismo año en que la embarcación entró en operación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) notificó a la empresa por un derrame de combustible.