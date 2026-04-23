Abinader defiende subsidios sociales ante crisis internacional por guerra en Medio Oriente

El presidente Luis Abinader afirmó

que, ante la crisis internacional provocada por la guerra en Medio Oriente, el Gobierno debe fortalecer los subsidios sociales y no eliminarlos, para proteger a las familias más vulnerables.

“Muchos dicen, vamos a quitar las ayudas, vamos a quitar los subsidios por la crisis internacional que hay. Y eso es lo que menos debemos hacer”, dijo el mandatario.

Durante un acto celebrado en el puerto de San Souci, en Santo Domingo Este.

Abinader sostuvo que la prioridad de su gestión es llegar a quienes más lo necesitan en cada provincia, barrio y ciudad, al tiempo que defendió que, en medio del conflicto internacional, la estrategia correcta es consolidar los programas sociales.

“Es lo contrario, lo que nosotros creemos es que consolidar y fortalecer lo que tenemos para así realmente esta crisis no nos afecte”, dijo.

La situación internacional ha generado aumentos en los combustibles y presiones en los costos de transporte y producción.

Desde el estallido del conflicto en Medio Oriente, el 28 de febrero, los precios de los combustibles han subido en tres ocasiones en el país. Solo la gasolina premium acumula un alza de 24 pesos.

El presidente ya ha asegurado que las autoridades trabajan para evitar que estos efectos sigan impactando el bolsillo de los dominicanos. Como parte de estas acciones, el Gobierno ha sostenido reuniones con sectores empresariales, políticos y religiosos para analizar el escenario internacional.

En principio, el Gobierno dijo que había identificado unos 15,000 millones de pesos dentro del presupuesto nacional para ser reasignados, sin aumentar el gasto total, con el objetivo de proteger a los hogares más vulnerables.

Abinader habló del tema durante un diálogo con unos 6,000 beneficiarios de los programas sociales de Supérate, quienes compartieron sus experiencias.

“Tenemos muchos informes de lo que piensan, de lo que han hablado cada uno de ustedes, para nosotros poder seguir mejorando este programa”, señaló el jefe del Estado.

En el diálogo, varias mujeres ofrecieron testimonios. Una madre de una niña con discapacidad explicó que recibe un subsidio mensual de 6,000 pesos, lo que le ayuda a cubrir transporte y terapias.

Sin embargo, pidió más apoyo a las familias con personas con discapacidad.

“Señor presidente, le pedimos encarecidamente que a las familias con personas con discapacidad no sigas mirando de cerca, que nos ayude, que nos incluyan en las políticas. No solo es autismo, también está la parálisis cerebral, están muchas enfermedades que no han sido diagnosticadas por falta de fondos”, exhortó.

“Le pedimos que nos siga mirando, que nos incluyan en las políticas de vivienda, porque es cuesta arriba, es muy cuesta arriba vivirlo”, agregó.

El mandatario aseguró que tomó nota de estas solicitudes y reconoció que las familias con personas con discapacidad enfrentan una carga especial que debe ser atendida por el Gobierno.

Los beneficiarios pertenecen a programas como Aliméntate, Bonogas, Bonoluz, Aprende, Avanza, Supérate Mujer y el Fondo de Discapacidad. En total, estas iniciativas benefician a más de 1.4 millones de familias en el país, según datos oficiales.

Las autoridades indicaron que estas políticas han contribuido a la reducción de la pobreza, que pasó de 25.8 % en 2019 a 17.3 % en 2025, lo que representa una disminución de 8.5 puntos porcentuales.