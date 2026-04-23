México designa nuevo embajador en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador en Estados Unidos, uno de los puestos más relevantes de política exterior del país.

El anuncio se da en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado de Comercio con EEUU y Canadá y las tensiones con Washington por la agresiva retórica del presidente, Donald Trump.

"Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos acepta este proceso (...) ´(Roberto Lazzeri) tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con las contrapartes en Estados Unidos", destacó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.