Barcazas eléctricas en Azua: solución temporal en medio de la crisis energética

Pese a las quejas de los dominicanos por los constantes apagones y a las promesas de las autoridades de que la situación será solucionada —atribuyendo las fallas a la alta demanda propia de la temporada de verano—, el Estado dominicano mantiene un contrato de suministro eléctrico con una planta flotante instalada en Puerto Viejo, Playa Los Negros, Azua.

La empresa Karpowership, dedicada a proyectos energéticos, opera la única planta flotante del mundo capaz de trasladarse según las necesidades de cada país. Antes de llegar a República Dominicana, la embarcación estuvo en Cuba.

El 1 de diciembre de 2021, el Gobierno lanzó la licitación de emergencia LPI-EDE-02-2021, con el objetivo de instalar 400 megavatios en el sistema nacional. Aunque el proceso se adjudicó en 2021, fue en octubre de 2023 cuando el país requirió la entrada de esos megavatios. Entre marzo y abril de ese año, la maquinaria fue instalada en Puerto Viejo, Azua, considerado un punto estratégico para la operación.

La barcaza inició operaciones en mayo de 2023, con un contrato vigente hasta mayo de 2026 y posibilidad de renovación. Bajo este esquema, el Estado expone las necesidades energéticas del país y la empresa presenta propuestas de solución en función de la demanda.

Parte del interior de las barcazas en Puerto Viejo, en Playa Los Negros, AzuaLD

En el proceso de licitación, según la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), podían participar personas jurídicas nacionales o extranjeras, de manera individual o en consorcio. Los interesados debían registrarse en el apartado “Registro de Participante” y pagar un monto no reembolsable de US$5,000.

En Playa Los Negros se encuentran dos barcazas rodeadas de sargazo, aunque la presencia de esta alga marina no ha afectado su funcionamiento.

El presidente Luis Abinader explicó que los principales factores de la actual crisis eléctrica son: la tardanza en la entrada de 600 nuevos megavatios al sistema, el aumento de la demanda por las altas temperaturas y la acumulación de sargazo que ha limitado la operación de plantas como Punta Catalina.

Cuidado medioambiental

El mismo año en que la embarcación entró en operación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) notificó a la empresa por un derrame de combustible. Tras esa investigación, la distribuidora duplicó los protocolos de seguridad para evitar que la situación se repita.

Durante un recorrido por las instalaciones, se observaron medidas reforzadas en el manejo de operaciones sensibles.

La empresa duplicó la medida de seguridad luego de la notificación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN)LD

Empleomanía y aportes

La empresa cuenta con 100 empleados, de los cuales un 70 % son dominicanos y un 30 % extranjeros, principalmente provenientes de Turquía. Además, ha invertido 18 millones de dólares en proyectos vinculados a las comunidades aledañas.

Los trabajadores extranjeros residen dentro de las barcazas, donde disponen de cocina, habitaciones equipadas y un pequeño dispensario médico para cubrir cualquier necesidad durante su jornada laboral.