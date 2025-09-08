vaguada
COE coloca nueve provincias en alerta verde
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió un boletín meteorológico en el que informa que una vaguada, provocada durante el fin de semana ocasionarán aguaceros moderados, ráfagas de viento y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
Las precipitaciones se concentrarán en provincias como La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Monte Cristi, así como en el sur, en San Juan, Elías Piña, Azua y San José de Ocoa.
Durante la noche, también se esperan aguaceros y tronadas ocasionales en La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.
Ante este pronóstico, el organismo colocó en alerta verde a Santiago, San Juan, Dajabón, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San José de Ocoa, Puerto Plata y Valverde, para que la población se mantenga atenta a cualquier eventualidad.
El COE recomendó a la ciudadanía mantener contacto con los organismos de emergencia, como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, cuerpos de bomberos y el propio COE; además de seguir las orientaciones de protección civil, evitar cruzar ríos y estar atentos a posibles crecidas e inundaciones.