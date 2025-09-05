20 años de prisión a hombre acusado de tentativa de homicidio contra expareja y exsuegra en La Vega

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega condenó a Raúl Peña Marte a 20 años de prisión por incurrir en violencia de género agravada y tentativa de homicidio en perjuicio de su expareja y su exsuegra, en un hecho ocurrido el pasado año en la comunidad Jima Abajo.

El hombre deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega, así como al pago de indemnizaciones de 3 millones a su expareja y RD$100 mil a su exsuegra.

El caso ocurrió el 24 de julio del año 2024, alrededor de las 9:30 de la noche, siendo Peña Marte arrestado en flagrante delito cuando intentaba matar a su excompañera sentimental con un arma blanca.

El procesado hirió a la víctima a puñaladas en el cuello, la espalda y uno de sus hombros. El hombre también hirió a su exsuegra en momentos en que la mujer llegó al lugar al escuchar el alboroto y trató de intervenir para evitar que mataran a su hija. Ambas mujeres fueron atendidas en un centro de salud de la zona tras la agresión.

Posteriormente, vecinos se apersonaron al lugar y retuvieron a Peña Marte hasta que llegaron los miembros de la Policía Nacional, quienes, inmediatamente, lo pusieron bajo arresto.

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega, integrado por Lucrecia Rodríguez (presidenta), Julissa Candelario y Miledys Rodríguez, dictaron la sentencia condenatoria al acoger la petición del órgano acusador.

El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 2, 295, 304, 309-2 y 309-3, literales A, B y D, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, que tipifican y sancionan la tentativa de homicidio y la violencia intrafamiliar agravada.