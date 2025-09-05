Capturan en RD a dos presuntos pandilleros de los 400 Mawozo

Adolfo Marcelino, alias Chopo; y Jean Stanley Compère, alias Fat, dos presuntos miembros de la banda haitiana “400 Mawozo”, fueron capturados en República Dominicana y entregados al Comisionado Jefe Léonard Anténor, jefe de la Policía de Fronteras (Polifront).

La información contenida en el periódico haitiano Lenouvelliste indicó que la policía entregó a los hombres el sábado 30 de agosto de 2025, alrededor del mediodía, a funcionarios de la Policía Nacional de Haití (PNH) del Nordeste en Juana Méndez.

“Los dos hombres, sospechosos de pertenecer a la banda 400 Mawozo, conocida por sus actos de secuestro, violencia y tráfico de drogas en la llanura de Cul-de-Sac, fueron trasladados de inmediato al Servicio Departamental de la Policía Judicial del Noreste (SDPJ) para continuar las diligencias”, indica la publicación.

Ese mismo día, alrededor de las 10:00, las autoridades dominicanas también entregaron a la Polifront dos vehículos reportados como robados en territorio haitiano.

“Estos vehículos habían sido confiados por su propietario, André Joël Petit Homme, a sus conocidos Ysemery Altagracia Rubio Rojas, Manuel Ramón Rojas Polanco y Maria Glenis, quienes debían venderlos. Sin embargo, tras recibirlos, rompieron todo contacto, lo que dio lugar a una denuncia ante la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), concretamente ante la Dirección de Asuntos Penales y la Oficina de Lucha contra el Robo de Vehículos”, dice la nota.

Los dos vehículos y sus documentos se encuentran actualmente retenidos en la base de Polifront en Juana Méndez, a la espera de nuevas acciones judiciales.