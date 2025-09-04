Arrestan a “Rafelito”, estafador de visas falsas y contratos de trabajo en EEUU

La Policía Nacional arrestó a José Luis Olivo Cordero, alias “Rafelito”, de 27 años, quien figuraba en la posición número cinco del listado de los 10 delincuentes más buscados en Santiago.

Rafelito es acusado de múltiples estafas mediante falsas promesas de visas y contratos de trabajo en Estados Unidos, así como de robos en distintos sectores de Santiago.

El arresto fue realizado por miembros de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad, con asiento en el destacamento del sector Mari López, en cumplimiento a la orden judicial No. 2025-AJ007222.

Al momento de su captura, se le ocupó un vehículo marca Hyundai Palisade, color blanco, placa de exhibición PP803007, y dos celulares que serán analizados como parte de las investigaciones.

De acuerdo con el informe policial, “Rafelito” enfrenta al menos diez denuncias formales por estafa, principalmente relacionadas con ofertas fraudulentas de trámites migratorios, además de casos de robo en centros comerciales.

Entre las denuncias más recientes, una ciudadana afirmó que entregó al prevenido US$ 2,375 y RD$ 10,800 para supuestos trámites de residencia y visas, comprobándose luego que toda la documentación suministrada era falsa.

Un ciudadano denunció que tras alquilarle al imputado una impresora multifuncional por un año y pagarle RD$ 29,000 como adelanto, este desapareció con el equipo, dejando su oficina desmantelada.

José Luis Olivo Cordero será presentado ante la justicia en las próximas horas, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible implicación en otros hechos similares registrados en la región.

La Policía Nacional exhorta a todas las personas que hayan sido víctimas de estafa bajo este mismo modus operandi de visas falsas, a presentarse ante la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad en Santiago, con el fin de identificar al detenido y aportar información que fortalezca el expediente judicial.