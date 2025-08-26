Procuraduría recusa juez conoce acción de "habeas data" interpuesto por Jean Alain contra Migración

Fue recusado el juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, que conoce la acción de habeas data presentada contra la Dirección General de Migración por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Según el abogado Gustavo de los Santos Coll, parte de la defensa de este exfuncionario público, el magistrado Franny González, fue recusado por el Ministerio Público, alegando que el juez tiene un proceso abierto contra la Procuraduría General de la República en calidad de víctima.

Sin embargo, De los Santos Coll consideró esta recusación como una maniobra, argumentando que el propio juez permitió que fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se unieran al proceso, lo que, según él, demuestra que no hay animadversión de su parte.

"Un juez que tenga alguna animadversión o cualquier situación con la Procuraduría no hubiese facilitado la posibilidad de que la Procuraduría viniera al proceso", afirmó el abogado.

La acción constitucional de habeas data también fue presentada en contra del director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester.⁠

La instancia fue presentada por Jean Alain Rodríguez, a través de los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer, Nelys Rivas, Gustavo de los Santos Coll y Albert Thomas Delgado Lora, alegando que se le vulneraron los derechos fundamentales.

Sostienen que Migración impidió a su defendido salir del país mediante la aplicación de alertas migratorias sin sustento judicial, colocadas entre agosto de 2020 y julio de 2021.

Dicen que la alerta fue colocada por instrucciones de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).⁠

El exfuncionario partía de la República Dominicana por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) en un vuelo NK-378 de la aerolínea Spirit, el cual se canceló. Su destino era Florida, Estados Unidos.

Luego de esto, Rodríguez compró otro ticket para ir a otra aerolínea, pero no lo pudo hacer. Las autoridades se presentaron al lugar y el Departamento de Migración anuló su sello de salida de la nación.

Tras esto, personal de la terminal lo escoltaron fuera de la Sala VIP Caribe.

Cabe destacar que las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional llevan a cabo un juicio de fondo en contra de Jean Alain Rodríguez y otros implicados en el sonado caso de supuesta corrupción administrativa.

Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.