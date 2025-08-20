Jueza niega evaluación psicológica a mujer acusada de la muerte de una niña de 7 años

La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional rechazó ordenar una evaluación psicológica a Yokeiry Coronado De La Cruz, acusada junto a su pareja Jeider Montero Medina, de la muerte de una niña de 7 años de edad, hecho ocurrido en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

La magistrada Fatima Veloz, tras rechazar el pedimento de la defensa de la imputada, argumentó que ese pedimento se puede solicitar durante la fase del proceso.

Asimismo, el tribunal aplazó la audiencia de medida de coerción para este jueves 21, a las 9 de la mañana, luego de que un abogado se sumara a la defensa de los acusados.

La pareja es acusada de homicidio, actos de tortura y barbarie y maltrato contra menores de edad.

La investigación establece que la infante se encontraba bajo cuidado de los imputados, quienes incumplieron su deber de protección, lo que derivó en su fallecimiento el pasado 16 de agosto.

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto del año en curso, cuando la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz incurrió en actos de maltrato contra la víctima, mientras que el imputado Jeider Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no la denunció, lo que culminó con la muerte de la niña.

El 16 de agosto de 2025, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, la imputada Yokeiry Coronado De La Cruz solicitó la presencia de sus familiares Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz en su residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, sector Los Guandules, debido a que la niña presentaba convulsiones.

Al llegar, la señora Alejandrina Rodríguez Polanco se comunicó con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 para informar que la niña se encontraba inconsciente.

Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó el fallecimiento de la niña, estableciendo que la causa de muerte estaba relacionada con un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

La imputada Yokeiry Coronado De La Cruz ofreció una versión sobre las causas del fallecimiento que no coincidió con los hallazgos forenses, por lo que fue arrestada por las autoridades, tras la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, agentes de la Policía Nacional también arrestaron a Jeider Montero Medina, en virtud del deber de cuidado y protección que tenía junto a su pareja sobre la víctima.