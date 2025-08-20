Defensa de pareja acusada de muerte de niña en Los Guandules alega mujer tiene problema mentales

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este jueves, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de medida de coerción en contra Yokeiry Coronado De La Cruz y su pareja Jeider Montero Medina, acusados de provocar la muerte de una niña de siete años en el sector Los Guandules.

El aplazamiento se produjo luego de que la defensa de los imputados solicitara más tiempo para presentar presupuestos que permitan solicitar cartas de bancos y de trabajo.

También alegó que los abogados de la mujer acusada, alegaron que padece problemas mentales debido a que escucha música muy alta. Este argumento fue rechazado por la parte querellante.

“Ellos alegan que ella tiene problemas psicológicos y mentales, causados porque escuchaba música muy alta dizque porque sufre de depresión. Pero si a eso vamos, todo el país tiene problemas mentales porque todo el mundo escucha música alta. Esa es una petición que evidentemente el tribunal no va a aceptar”, manifestó Wilson González, abogado de las víctimas.

La jueza permitió la solicitud de presupuesto, pero rechazó que la imputada sea evaluada por un psicólogo, ya que el proceso de certificación tardaría meses y podría entorpecer la medida de coerción. Así lo explicó el abogado Ramírez, al asegurar que sí se le concederá más adelante.

El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la pareja, a quienes acusan de tortura, barbarie y maltrato en perjuicio de la niña.