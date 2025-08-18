Abinader asegura que el Ministerio de Justicia está en proceso de conformación

Luego de que durante el fin de semana, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, confirmara a LISTÍN DIARIO sobre su promulgación, el presidente Luis Abinader aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando en la conformación de lo que será el nuevo Ministerio de Justicia.

Al ser cuestionado durante La Semanal, el mandatario señaló que la conformación se realizará de “manera gradual” entre la actualidad y el mes de enero del 2026 debido a que hay que comenzar el traspaso de las competencias que antes le pertenecían a la Procuraduría General de la República y pasarán a la nueva institución.

“Hay que ir también, con el presupuesto complementario; pues ir pasando parte de las funciones; la primera que debería de estar en proceso de independizarse es la dirección de prisiones porque ya hay muchas prisiones nuevas, que van a entrar en ese sentido; o sea, este es un proceso ya administrativo que gradualmente de aquí a enero, de manera muy organizada y con el presupuesto, pues va a ir pasando”, manifestó Abinader.

El mandatario indicó que ya se tiene la edificación donde ese ministerio tendrá sus oficinas principales.

El Ministerio de Justicia tendrá el objetivo de asumir las funciones administrativas del sistema judicial, descargando así al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de diversas asignaciones; de manera específica, asumiría, entre otras responsabilidades, la gestión del esquema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación. Así como también el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

La ley aprobada, en su artículo 66, manifiesta que a partir de la designación de su titular, el Ministerio de Justicia tendrá un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento.