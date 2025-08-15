El Mescyt entrega 13 becas internacionales para realizar especialidades médicas en Cuba

El Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología (Mescyt) entregó este viernes 13 becas internacionales en especialidades médicas en Cuba.

Franklin García Fermín, ministro del Mescyt, reafirmó su compromiso con la educación dominicana y los jóvenes que desean continuar su formación profesional en el extranjero.

“Desde el ministerio hasta el momento hemos otorgado 1,750 becas internacionales y con las plazas que aún faltan para completar nuestra meta de 2,000 becas otorgadas que habíamos propuesto para este año en un esfuerzo sostenido por impulsar las carreras y capacidades que nuestra nación necesita”, destacó García Fermín durante la entrega en la sede de la institución.

Los profesionales, cuyas edades rondan entre los 30 años, parten a Cuba el 1 de septiembre del 2025 para desempeñarse en especialidades como dermatología, alergia, geriatría, gerontología, nefrología, reumatología y oncología médica.

“Estas especialidades cumplen respectivamente con necesidades concretas de atención en nuestro país; especialistas en estas áreas no solo la calidad de los servicios clínicos, sino que también fortalecen la capacidad del sistema de salud para atender demandas, mejorar la atención primaria”, agregó.

Por otro lado, Ángel Arzuaga, embajador de Cuba en República Dominicana, extendió sus felicitaciones a los becarios por aceptar con compromiso continuar su formación profesional con becas que tendrán como duración entre 39 y 51 meses.

Arzuaga invitó a los estudiantes a afirmarse de sus conocimientos y abrirse a nuevas enseñanzas y experiencias.