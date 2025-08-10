Migración sanciona a 28 empresas con empleados extranjeros indocumentados

La Dirección General de Migración (DGM) impuso sanciones administrativas a 28 empresas sorprendidas en franca violación a las leyes que regulan la contratación de mano de obra extranjera en situación irregular.

La institución informó que la medida es para cumplir con el marco normativo migratorio y prevenir situaciones que afecten el orden público y la seguridad nacional.

El desglose de las sanciones indica que 11 de las empresas ya pagaron multas que superan más de 1.5 millones de pesos, 17 están pendientes de pago y, de estas, 2 se encuentran bajo litigio contencioso administrativo.

Los negocios cuyas sanciones fueron más altas son Mudan Confort Colecction, 450 mil pesos; Importadora Sexy Leidy, Importadora C&KY, Súper Tienda Mina y Supermercado Jade II, con RD$ 150,000 cada una. La entidad comercial Wan Xin , Tienda STD Mall y Plaza Estrella pagaron RD$ 75,000 cada una, entre otros negocios.

Las sumas cobradas son depositadas directamente en la cuenta colectiva de la DGM y luego de ser confirmadas, fiscalizadas y aprobadas por la Dirección Nacional de Presupuesto se utilizan para cubrir las necesidades operativas regulares de la DGM, que son financiadas con fondos propios.

La institución reiteró que mantendrá sus estrategias de intensificar la vigilancia y la sanción frente a infracciones, para evitar distorsiones en el mercado laboral y en las reglas de ingreso de personal extranjero.