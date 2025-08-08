Migración también niega que miembro del consejo de transición haya sido detenido en RD

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana desmintió este jueves la detención de Smith Augustin, miembro del Consejo Presidencial de Transición (CTP) de Haití, al ingresar el 30 de julio pasado al territorio nacional.

A través de un comunicado, la DGM explicó que el funcionario haitiano llegó al cruce fronterizo de Dajabó (noroeste dominicano) después del cierre de la puerta binacional, donde fue recibido por el vicecónsul haitiano, Levaux Herns, acreditado en ese municipio, pero que debido a la hora no pudieron completar los protocolos y formalidades establecidos en los procedimientos migratorias locales.

Ante esta situación, Smith fue llamado al día siguiente por las autoridades migratorias dominicanas, a fin de completar el proceso, de acuerdo con la información.

El propio CTP aseguró el miércoles que Smith Augustin "nunca ha sido detenido ni interrogado en la República Dominicana", desmintiendo así informaciones que circulan en medios haitianos y de las que se han hecho publicaciones dominicanas.

"Su entrada fue autorizada por las autoridades dominicanas, a pesar del cierre temporal de la frontera, debido (su ingreso) a las relaciones de buena vecindad entre ambos países", afirmó el CPT en un comunicado.

Según las versiones desmentidas por las autoridades, Augustin entró a República Dominicana el 30 de julio por la ciudad fronteriza de Dajabón, en una visita de carácter personal, pero no pasó los controles migratorios y se dirigió a Santiago (norte, segunda ciudad del país) y a Santo Domingo.

Una vez en la capital, agregan las versiones, el alto cargo haitiano fue detenido durante varios horas en el consulado de su país en Santo Domingo, tras lo cual le fue entregado su pasaporte y regresó a Haití vía terrestre, saliendo por Dajabón.

República Dominicana ha devuelto en lo que va de año a 215,463 haitianos a su país mediante un agresivo programa de deportación y en medio de llamamientos de organismos internacionales y organizaciones de evitar estas expulsiones ante la crisis multidimensional y la extrema violencia en Haití, que solo el año pasado causó más de 5.600 muertes.

República Dominicana levanta un muro en una parte de la frontera con Haití, que se extiende por casi 400 kilómetros. Esta semana, en un incidente confuso y aún por aclarar, murió un ciudadano haitiano y un militar dominicano resultó herido cerca de la valla.