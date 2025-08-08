Izquierdistas califican de “antiderechos” nuevo Código Penal y anuncian cacerolazo el 16 de agosto

Seis organizaciones de la izquierda dominicana anunciaron este jueves el inicio de una campaña de protesta contra el recién aprobado y promulgado Código Penal.

Los dirigentes catalogan el Código como “un retroceso histórico” en materia de derechos humanos, justicia social y libertades fundamentales.

En una rueda de prensa encabezada por Xiomara Peralta, vocera del movimiento unificado, las agrupaciones denunciaron que el nuevo Código Penal representa una grave amenaza para sectores vulnerables como las mujeres y la niñez.

“Ese código representa la negación de derechos tanto a mujeres como a los niños y a las niñas”, expresó Peralta al leer el comunicado conjunto suscrito por el Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Caamañista (MC), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID).

Entre sus críticas más contundentes, señalaron que el código:

“Reduce las penas por violencia contra la mujer y mantiene la penalización absoluta de la interrupción en el embarazo”, lo que advirtió provocará la muerte de miles de mujeres, “aunque ninguna será hija de los senadores ni diputados que votaron por eso”, indicó la vocera.

En la misma línea, Peralta agregó que “no garantiza el derecho de las mujeres a decidir. Si yo quiero parir de mi padre, si quiero tener un hijo de mi hermano, o de cinco hombres que me violaron… ¿eso es humano? ¡Eso es inhumano!”.

Y citó en tono irónico. “Como dijo un perredeísta, el Congreso se acostó con los de media… y yo le agrego: se levantó con la Edad de Piedra”.

Las organizaciones también resaltaron que el Código “criminaliza la protesta y permite la censura”, lo que a ellos les parece “un retroceso a los 12 años de Balaguer y a la dictadura de Trujillo”.

Cuestionaron que se impongan penas de hasta 30 años de prisión por enviar documentos o información a instituciones extranjeras, y de 4 a 10 años a quienes amenacen o intimiden a funcionarios públicos, incluso mediante gestos u opiniones.

Denunciaron que el nuevo texto legal llega al extremo de considerar como un acto de rebelión el hecho de resistirse a abusos de poder, lo que, según Peralta implica que, “cuando un policía le dé su galleta, usted se quede callado y baje la cabeza”.

“Nos quieren imponer un código de la caverna disfrazado de moderno”, dijo.

“El Código Penal lo vamos a derrotar”

El dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, como parte de la lucha por derrotar el Código Penal, invitó a “todo el que tenga sensibilidad y repudie esos artículos cavernícolas” a emprender una campaña sostenida contra esa legislación.

Detalló que las primeras acciones de protesta se realizarán los días 15 y 16 de agosto, en conmemoración del aniversario de la Restauración de la República.

Mediante dos cacerolazos nacionales, ambos a las 8:00 de la noche, manifestarán el “repudio” al presidente de la República, al Congreso Nacional, a las cúpulas de los partidos políticos, a las iglesias y a las élites empresariales “corrompidas”, a quienes Isa Conde responsabilizó de haber aprobado “una barbarie” jurídica y moral.

“Que durante diez minutos truenen los calderos en todo el país… ¡El Código Penal lo vamos a derrotar!”, exclamó Peralta mientras la consigna era repetida por los presentes.

Firmantes del manifiesto

El comunicado fue firmado por importantes dirigentes de la izquierda dominicana, entre ellos Manuel Salazar (PCT), Narciso Isa Conde y Raúl Guerrero (MC), Melanio Ferreira y José Ramos (MPD), Juan Santana y Malen Campusano (PPT), Neftalí Solís y Manuel Colón (FR), Carlos Féliz y Luis Emilio González (RID).