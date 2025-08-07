Se sienten temblores de tierra en el este y en el sur

Alrededor de las 10 de la noche de este jueves se registraron temblores de tierra en la región este y sur de República Dominicana.

El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó que los temblores de tierra registrados tuvieron epicentro al norte de Tamayo, Bahoruco y al este de Miches, El Seibo.

Los sismos fueron de magnitud de 3.8 para Tamayo; mientras que el de Miches regustró 4.2

Esta semana se han registrado más de dos temblores de tierra.

Este miércoles el Instituto Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD registró dos eventos al norte de República Dominicana con epicentros en Tamboril, Santiago de magnitud 2.8 y en Sosua, Puerto Plata de 3.6.