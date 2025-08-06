Se registran temblores en región norte de RD

Dos sismos al norte de República Dominicana se registraron la noche de este miércoles, según confirmó el Instituto Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los eventos tuvieron epicentros en Tamboril, Santiago de magnitud 2.8 y en Sosua, Puerto Plata de 3.6.

Temblor de tierra al norte de RD.Fuente externa

Usuarios en redes sociales reportaron que sintieron el temblor.

Se recuerda que la madrugada de este martes 5 de agosto pasadas las 5:00 de la mañana se sintió un temblor de tierra con magnitud de 5.2.

El epicentro de este sismo, de acuerdo a Sismología de la UASD tuvo lugar en el mar Caribe a 40.8 kilómetros al Este de Mano Juan, en la Isla Saona. El mismo contó con una profundidad de 164.8.