Senado debe aceptar modificaciones al proyecto del Código Penal, sino sería desechado

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, no descartó que el proyecto de ley que busca reformar el Código Penal podría ser modificado nuevamente al ser conocido en una única lectura, tras regresar de la Cámara de Diputados, indicando que existe la posibilidad de registrarse este jueves en la sesión extraordinaria de la cámara alta otras alteraciones a la pieza iniciada y aprobada por los senadores.

“Tendríamos que conocer de las modificaciones en una única lectura. Pero, eso no quiere decir que no se puedan hacer otras modificaciones. Esperamos que no haya necesidad de hacerle…”, dijo De los Santos, al conversar con periodistas, mientras visitaba el miércoles la sesión de los diputados, en la cual aprobaron en segunda lectura la reforma al marco penal.

Sin embargo, la Constitución establece con claridad en el artículo 99 sobre el “Trámite entre las cámaras”, que el conocimiento de un documento legislativo en única lectura, dentro de la cámara inicial, solo será para aceptar o rechazar las modificaciones enviadas por la otra cámara del Congreso Nacional, similar al procedimiento que se utiliza para conocer las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo.

Si las variaciones en la propuesta de modernización al conjunto de leyes penales no fuesen acogidas esta tarde por los senadores, este proyecto sería considerado desechado.

“Aprobado un proyecto de ley en una de las cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta cámara le hace modificaciones, devolverá dicho proyecto modificado a la cámara en que se inició, para ser conocidas de nuevo en única discusión y, en caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta última cámara enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si aquellas son rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra cámara y si esta las aprueba, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerará desechado el proyecto”, versa el artículo antes mencionado.

En caso de no favorecer lo enviado por los diputados, el proyecto de ley quedaría desechado y no podrá presentarse en “ninguna de las dos cámaras del Poder Legislativo hasta la legislatura siguiente”.

“Los proyectos de ley rechazados en una cámara no pueden presentarse en ninguna de las dos cámaras hasta la legislatura siguiente”, contiene el artículo 107 de la Carta Magna.

Nuevo Código Penal

No obstante, la intención de los senadores es entregarle a la sociedad dominicana un “nuevo” Código Penal que reemplace al actual, promulgado en el año 1810 en Francia por el emperador Napoleón Bonaparte.

“Mañana (este jueves) lo tendremos en agenda el Senado, para decirle a la República Dominicana: ahí tienen su código auténtico de nuestro país”, afirmó en la misma intervención pública que realizó con los periodistas.