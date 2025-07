Pacheco a Raquel Arbaje e hijas de Abinader: "Merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó"

A finales de la semana pasada, los medios de comunicación confirmaron la aparición de una carta firmada supuestamente por la primera dama, Raquel Arbaje, junto a sus hijas, advirtiendo al presidente Luis Abinader sobre el retroceso que implicaría la reforma del Código Penal, conocida en el Congreso Nacional.

La carta, suscrita supuestamente por 1,000 personas, rechaza que los congresistas mantengan la criminalización del aborto en las tres causales.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, hizo una pausa este miércoles mientras conocía en segunda discusión la transformación del marco penal dominicano, para responderle directamente a la familia del mandatario Abinader.

"A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó y a los diputados tampoco...", dijo Pacheco, al encabezar la sesión extraordinaria.

Pacheco les recordó que los 144 representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se "fajaron muy duro y fuerte" para que Abinader pudiera ocupar la silla presidencial del Estado dominicano.

"Estos 144 soldados de esta democracia. Nos fajamos muy duro y fuerte para que ese hombre esté sentado ahí en el Palacio Nacional", afirmó.

Es por esta razón que consideró que no fue la manera correcta utilizada por la primera dama, ya que "los amigos y aliados no se tratan como extraños".

"Pudieron haberlo dicho de otra manera porque los amigos y aliados no se tratan como extraños"', concluyó diciendo Pacheco.

Pacheco se disculpó con los legisladores de las bancadas opositoras por haber realizado un apartado para expresarse sobre un tema del PRM, partido político al que pertenece.

Código Penal

Mientras tanto, los diputados conocen en segunda discusión la propuesta de modernización del conjunto de leyes penales, el cual proviene del promulgado en el año 1810 en Francia.

El proyecto de ley contiene un eximente en el apartado del aborto para permitir la "interrupción" del aborto en el siguiente caso:

“La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho”, indica el párrafo del artículo 112, titulado “Eximente”.

Sin embargo, este apartado no especifica el tipo de tribunal o procedimiento que se desarrollará para determinar que los doctores no tuvieron otra opción, antes de paralizar los signos vitales. El senador Moisés Ayala, quien es doctor en ginecología, sugirió el pasado 22 de julio un párrafo para aclarar este acápite. Pero, su moción no fue acogida.

En caso de ser aprobada en segunda lectura por los diputados, el Senado de la República deberá decidir si continúa modificando la pieza o enviarla al Poder Ejecutivo para su promulgación.