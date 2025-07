Alfredo Pacheco: "Me atrevo a decir que en las próximas horas tendremos Código Penal"

La comisión de representantes designada por la Cámara de Diputados informó este martes que terminó, junto a la Procuraduría General de la República (PGR), la jornada de revisión realizada al proyecto de reforma a la Ley del Código Penal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, conformó esta tarde una nueva comisión especial, en la cual amplió la lista de integrantes, para realizar un informe final sobre las más de 100 modificaciones dialogadas por los congresistas con la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

Los diputados aceptaron realizar una pausa en la sesión extraordinaria para otorgarle un plazo de dos horas a la mesa legislativa que se encargará de preparar un documento sobre las alteraciones al marco penal.

Sin embargo, Pacheco aseguró que la discusión de las propuestas individuales de los congresistas aún no será desarrollada, ya que el tiempo no es suficiente.

"No os asustéis, que no vamos a decidir el fondo de este proyecto el día de hoy (martes) porque soy un hombre de firme compromiso, nos hemos comprometido a no impedir que ningún diputado que quiera hacer uso de la palabra o presentar una moción pueda hacerlo, por lo tanto, hoy no da tiempo para hacerlo", afirmó.

Aun así, aseguró que la sociedad dominicana tendrá "en las próximas horas" un nuevo Código Penal.

"Ahora si me atrevo a decir que en las próximas horas tendremos Código Penal en la República Dominicana. Estamos en la ejecución de los acuerdos", destacó el representante del bloque oficialista.

Pacheco exhortó a los miembros de la comisión, "les guste o no", cumplan con los acuerdos de modificación trazados en la propuesta del conjunto de leyes penales.

Bancadas

Los diputados que asumieron la responsabilidad de entrar el documento final ante el plano de los representantes son los siguientes: Wandy Batista, quien funge de presidente; Eugenio Cedeño, María Mercedes, Mayobanex Escoto, Manuel Sánchez, Carolin Mercedes, Carlos de Pérez.

Además, participarán los voceros de las bancadas, como es el caso de Rafa Castillo por la Fuerza del Pueblo (FP), Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Amado Díaz del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los presidentes de bloques políticos también tienen permitida la asistencia a la reunión.

"Como es normal, los voceros de las diferentes bancadas que también quieran ir a ver de lo aprobado por la comisión", al concluir el encuentro, los diputados regresarán a la sesión para conocer las conclusiones.

El proyecto de ley fue aprobado en una primera discusión. Por lo que únicamente debe ser favorecida nuevamente y enviada al Senado de la República, donde los legisladores deberán decir si aceptan las modificaciones para entregarla al Poder Ejecutivo con miras a alcanzar la promulgación.

Castración química

Dentro de las propuestas que recomendarían los diputados está la eliminación del artículo que permite el tratamiento hormonal voluntario. "Una especie de castración química con el consentimiento del acusado", indica un texto compartido a periodistas de manera extraoficial por representantes.

Al igual que mantener la imprescriptibilidad de las penas muy graves contra la humanidad, "como por ejemplo homicidio, desaparición forzada o crímenes de lesa humanidad", entre otras.

Los diputados pretenden agregar en el artículo 121 la tipificación del ciberbullying, refiriéndose a los hechos registrados en las redes sociales.

Mientras que en el artículo 125 aumentaría la pena de la violencia intrafamiliar de cinco a 10 años. Lo mismo sucedería con el homicidio, el cual sería elevado con cinco a 20 años, teniendo en cuenta que actualmente está penado con cárcel a partir de los tres.

Sexo en pareja e incesto

Con relación a la actividad sexual no consentida entre pareja o esposos, penada en el artículo 135, se aumentaría la sanción cancelaria de cuatro a 10, para colocarla de 10 a 20.

En tanto, los diputados evalúan la posibilidad de eliminar el artículo 140, que tipifica el “incesto”. "porque el incesto está contenido dentro de la agresión sexual, es una cuestión moral, no jurídica. Hay muchísimas familias entre adultos que están casados y tienen hijos. El que atenta sea sexualmente contra su propio hijo, no está cometiendo incesto, está cometiendo agresión sexual, agravada por ser, además incestuosa", consideran algunos diputados.

Disparos al aire

Los representantes también pretenden agravar las penas de los disparos al aire de manera imprudente, situadas en el artículo 163. Por otro lado, el artículo 184 sobre la discriminación recibiría un aumento en la pena de 15 días a un año, llegando a dos, hasta tres años.

"Adulteración o falsificación de medicamentos, alimentos y bebida en el artículo 164, se cambió la redacción para poner más grave cuando la falsificación es de medicamento que cuando es de bebidas", concluye la información compartida al Listín Diario.