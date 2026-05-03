La rebelión de los “débiles”

Entrando a la 6ta. semana de la temporada de Grandes Ligas 2026, es notable que equipos que no están señalados con chance de postemporada están teniendo buenos récords, inclusive liderando divisiones, como el caso de los Atléticos de Sacramento. (En total se juega 26 semanas de calendario regular).

¿Qué está pasando, es una debilidad de los más fuertes, aquellos que tienen la más alta nómina y los mejores talentos, o es una cuestión de primavera? Me luce que la situación es real, que hay un alto espíritu competitivo y que eso hace variar el panorama para muchos equipos.

Los Atléticos, que juegan temporalmente en un pequeño estadio en Sacramento, California, tienen marca de 18-16, nada impresionante para un equipo que ha sido de segundo grupo (76-86 el año pasado). Están los Medias Blancas de Chicago con 16-18, que es récord negativo, pero este club ha perdido el mínimo de 100 partidos por tres años seguidos.

Tenemos a Tampa Bay, sin grandes talentos, con 21-12, desafiando el poderío de los Yanquis a solo medio juego. Y están los Rojos de Cincinnati con 20-14, los Piratas de Pittsburgh con 19-16, sacando beneficio de sus jóvenes.

En la vía contraria, están los clubes favoritos para ir a playoff pasando mucho trabajo, como Boston con 13-21, los Mets 12-22, Toronto 16-18, Filadelfia 13-20, entre otros.

No se trata de que esta situación afecte, positiva o negativamente, a un solo club; hay muchos involucrados y pudiera durar más de lo acostumbrado.

BARRIDA. Los Piratas recibieron la visita de Cincinnati y el resultado fue una barrida para los locales. El triunfo del domingo fue 1 por 0, con pitcheo cerrado de Braxton Ashcraft, quien lanzó 7.2 innings de 4 hits, 6 ponchados. Gregory Soto, zurdo dominicano, fue el ganador actuando en 1.2 innings con 2 ponches. Elly de la Cruz, short de Cincinnati, falló 3 turnos y en la campaña batea .271 con 10 jonrones, 25 empujadas (OBP de .349 y OPS de .890, muy bien)… Su amigo Oneil Cruz, la torre que juega jardín central de los Piratas, tuvo de 4-2 y en la temporada tiene .264-9-28.

LÍDERES: Estos equipos pertenecen a la División Central de la Nacional, que tiene a los Cubs en primer lugar sin problemas. Los Cachorros, dirigidos por Craig Counsell, vencieron a Arizona 8 por 4, completando barrida de tres. Ese fue el triunfo número 11 seguido en casa, la mejor racha para el equipo desde que tuvieron una de 14 en 2008… Los Cachorros han ganado 5 en línea y 7 de los últimos diez. Tienen ventaja de 2 partidos sobre San Luis.

FÁCIL: Los Yanquis continúan arrollando a todos. Le han ganado tres corridos a los Orioles de Baltimore, y este lunes tendrán un cuarto juego de una larga serie. El marcador final del domingo fue 11 por 3, con tres jonrones: el 13 de Aaron Judge, el 12 de Ben Rice y el primero de Jasson Domínguez. Rice, por cierto, salió de juego a mitad al lesionarse su mano izquierda en una jugada, y se dijo que su situación es día a día. Los Yanquis, con 23-11, Baltimore tiene 15-19 y no levantan vuelo. El zurdo Max Fried tiró 5.1 innings de 6 hits y 3 carreras, y su efectividad está en 2.39. De Baltimore, Leody Taveras batea .278-2-18, actuando cada día en el jardín central, y está bien en OBP con .388 y OPS .819… Pete Alonso, el bien pagado de los Orioles, ha estado flojo con .214 de promedio, 6 jonrones, 15 remolcadas.

PAR DE JONRONES. Mark Vientos le dio apoyo a los Mets con par de cuadrangulares, en un triunfo de 5-1 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Eso permitió a los Mets ganar 2 de los 3 de la serie, y de ahí se mudan a Colorado para una serie similar… Clay Holmes lanzó brillante durante 6.2 innings de 4 hits, 1 carrera, y hasta ahora ha sido el mejor pitcher del equipo. Los Mets, con 12-22, perdieron a Ronny Mauricio, lesionado en el pulgar de su mano derecha la noche del sábado al deslizarse en primera base. Dicen que perdería cerca de dos meses, y llamaron a otro dominicano, Vidal Bruján, que estaba en triple A. ¿Quién jugará el short? El boricua Francisco Lindor todavía no tiene fecha de regreso… Juan Soto falló tres turnos con par de ponches y batea .314 con trío de jonrones.

Los Mets tienen al cubano Andy Ibáñez, y siguen revisando por todos los sitios a ver qué han desechado los demás.

RESPIRO: Los Dodgers de Los Ángeles ahora no batean. Tenían 4 derrotas en línea cuando vencieron a San Luis 4 por 1 en domingo, detrás del pitcheo de Justin Wrobleski (5-0 y 1.25)… Shohei Ohtani falló tres turnos, batea solo .246 con 6 jonrones, 13 impulsadas, muy atrasado en todo. ¿Qué le sucede?