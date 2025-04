Dueño de barbería niega que venda alcohol; dice la Policía ha intentado que cierre a las 10:00 de la noche

El propietario de la barbería Exotio, Daury David Santana, contó su versión de los hechos tras hacerse viral en un audiovisual donde se observaba una confrontación con agentes policiales la madrugada del domingo.

La madrugada del domingo, pasada la una mañana, una patrulla policial intentó cerrar el establecimiento comercial mientras ofrecía servicios de peluquería.

Eso provocó que el director de la Policía Nacional dijera que las peluquerías no pueden operar pasada la medianoche.

Ante las protestas de la ciudadanía en redes sociales, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dijo que las palabras del director policial fueron confundidas y que en realidad lo que no está permitida es la venta de bebidas alcoholicas.

Daury David Santana, propietario de la barbería, dijo a periodistas de este diario que ha sido la quinta vez que agentes policiales intentan cerrar su negocio con el mismo criterio, incluso presentándose a las 10 y 11 de la noche.

“Para cuidar la acción de él y cuidar la mía, saqué mi celular y lo grabé”, explicó Santana, refiriéndose a la confrontación que tuvo con el agente de la policía.

Santana especificó que es padre de familia al igual que sus compañeros y que trabajan hasta culminar con los clientes presentes para llevar el sustento a sus hogares.

Además, indicó que el agente policial le exigía que no podía continuar su labor pasadas las 12 de la noche.

El equipo de la barbería, compuesto por cinco personas, incluyendo peluqueros y una especialista en uñas y trenzas, teme posibles represalias, según indicó el propietario.

También agregó que injustamente se le atribuye la responsabilidad de patrocinar un “teteo”, mientras que él niega esto, ya que asegura su negocio no hace expedidos de bebidas alcohólicas, indicando que su comercio queda justo en el medio de un establecimiento de comida rápida y otro negocio de ventas de bebidas alcohólicas.

"Yo no vendo bebidas alcholicas, esas bebidas las venden en el negocio que está al lado de este", enfatizó.

Centro de peluqueria Exotio, de Daury David SantanaLeonel Matos

La situación ha generado temor por parte de Santana y sus colaboradores.

“No pudimos abrir, no porque no tenemos nuestro derecho, sino porque hay una controversia y no sabíamos la forma en que ellos podían actuar”, dijo Santana a este diario durante conversación esta mañana.

Santana dio estas declaraciones junto a sus padres, que se encontraban en la barbería. Su madre, Digna Montero de Santana, pastora en la comunidad del sector, dijo que su hijo es un hombre trabajador, padre de familia que solo busca salir adelante y pagar sus estudios haciendo las cosas bien.

Digna Montero de Santana, madre de Daury David SantanaLeonel Matos

“Mi hijo nació en una familia de padres cristianos de buenos valores, y yo lo felicito porque nunca le faltó al respeto a las autoridades; él y sus compañeros son muchachos de trabajo”, dijo la señora.

En ese contexto, el padre del joven empresario, Rubén Darío Santana, también pastor, dijo que su hijo no vende bebidas alcohólicas; también agregó que la comunidad conoce la manera en la cual trabaja su hijo.

Rubén Darío Santana, padre de Daury David SantanaLeonel Matos

“Nunca hemos tenido una queja de ninguno de nuestros hijos; son criados en valores cristianos y la justicia divina de Dios va a aclarar todo, y también a todo el que esté hablando sin saber”, concluyó Dario Santana.

Su vida

Daury David Santana contó que a sus 12 años ya tenía en manos sus tijeras, peines y abejón para marcar el inicio de una pasión que lo ha convertido en el rostro principal de una barbería ubicada en el sector El Valiente, en Santo Domingo Este.

Sin embargo, su sueño de alcanzar sus objetivos y graduarse de licenciatura en derecho en ocasiones se ha visto interrumpida por agentes policiales para pedirle que cierre su negocio sin una validación jurídica que respalde esta acción.