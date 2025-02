Director Caid anuncia expanden servicios para disminuir la lista de espera

El director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), doctor Henry Rosa Polanco, explicó que la lista de espera de más de 3 mil personas para ingresar al centro no es por ineficiencia administrativa, sino por asunto de aritmética.

“En qué sentido es aritmética, tenemos un consultorio, tenemos una terapeuta, es una condición permanente y si una niña ocupa un turno en la terapia de habla y lenguaje, antes lo ocupaba hasta 10 años y 11 años”, explicó Rosa Polanco, en el acto de inauguración de la primera Unidad de Intervención Terapéutica Territorial (UITT).

Señaló que aunque no “ocultan” la información de las familias en la lista de espera, están haciendo un monitoreo del servicio, la creación de UITT a nivel nacional y ampliando la jornada de trabajo, incluyendo los sábados, ya que anteriormente en el sistema no tenían registrado el 30 % de las personas y el 70 % no tenía un diagnóstico.

“Antes de eso tuvimos que aumentarle el sueldo al terapeuta y dividirlo en dos tandas. Como ven, ha sido un trabajo arduo, pero esta UITT también es para aliviar la lista de esperas”, indicó.

Según el director, los niños que estarán en la primera Unidad de Intervención son aquellos que en un momento estaban en lista de espera, y una vez que entran, son eliminados de la lista.

“Todos los días esa lista de esperas se modifica, obviamente, y todos los días hay egresos, egresos que alcanzan los objetivos de desarrollo. Es otra cosa que modifica. Atención temprana sobre todo”, añadió el doctor.

Puntualizó que la atención temprana es elemental, ya que “mientras más temprano, mejor”. “Los especialistas nos han enseñado que desde los 2, 3 años hasta los 6 años es la terapia que puede incluir, digamos, el abordaje tanto cognitivo como de habilidades socioemocionales; en fin, es integral, la terapia es integral y da servicio a los niños entre 2 a 6 años de edad”.

El director de la Mesa del Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz, hizo un reporte del estado actual del CAID e informó que tiene una lista de espera para servicios de terapias de 3,234 familias, por encima de las familias que atiende, 2,632.

Quiroz expuso que en el CAID de la avenida Luperón de Santo Domingo, sede principal, la lista de espera para las terapias es de 1,159 familias.

Asimismo, indicó que en la sumatoria de la red CAID, los servicios con la lista de espera más alta son las terapias del habla y lenguaje, con un total de 2,606; ocupacional, 2,490; intervención conductual, 1,320; asistencia pedagógica, 552; intervención precoz, 481 y terapias complementarias.