Paliza no considera factible indultar presos para disminuir hacinamientos en cárceles

El ministro Administrativo, José Ignacio Paliza, no es partidario de que se indulten a los presos con condiciones de salud terminales, debido a que en el pasado se ha utilizado la medida y no son beneficiados los que deberían, según expresó el funcionario a este medio.

Al ser cuestionado sobre la reciente propuesta que hizo el LISTÍN DIARIO, sobre indultar a los reos que padezcan de enfermedades terminales y mentales para disminuir el hacinamiento en las cárceles y así evitar que se propaguen enfermedades, Paliza dijo que en su opinión no sería una medida factible.

“La historias de los indultos en mi opinión no han sido las mejores en la República Dominicana porque es una práctica que se ha utilizado en Gobiernos anteriores no para lo mejor, no para indultar a las personas con condiciones que puedan tener, es un elemento que a mí me preocuparía”, expresó sobre la propuesta.

Además, dijo que como Gobierno no tiene conocimiento de que se esté trabajando en el tema ni que se haya producido una posible discusión.

Detalló que el Estado ha hecho un esfuerzo en los últimos años para la apertura nuevas cárceles.

Resaltó que hay un tema con la justicia en lo que necesita coincidir. “No es un tema exclusivo del gobierno dominicano sino de los diferentes poderes del Estado que deben de coincidir en atender este tema de manera particular”, agregó.

En el editorial de LISTÍN DIARIO de la edición publicada el 27 de mayo, se planteó la necesidad de materializar la medida para reducir el hacinamiento en los diferentes centros de rehabilitación.

“La vía más expedita para resolver el drama humano de los enfermos mentales y terminales que guardan prisión, es la del indulto presidencial. Y el presidente Luis Abinader puede hacerlo (y debería hacerlo), en virtud de la facultad que para esos fines le otorga el artículo 128, literal J, de la Constitución. De las tres fechas del año en que procede un perdón presidencial, la más cercana es el 16 de agosto”, cita el editorial.

Además, indica que “hay tiempo para que una comisión de médicos y autoridades del ministerio público, examine exhaustivamente a los privados de libertad y decida quiénes ameritan ser favorecidos con esta gracia.

Señala que son más de 800 las personas que se encuentran guardando prisión en deplorables condiciones de salud y física. Muchos de ellos ya han agotado un avanzado tiempo de cumplimiento de sus penas y otros se encuentran francamente incapacitados para pasar sus últimos días en las hacinadas prisiones del país”.

El último indulto se realizó en febrero de 2012, durante la presidencia de Leonel Fernández donde se perdonó a seis internos con enfermedades terminales, luego de una recomendación de una comisión de indultos que estudió los expedientes de 96 reos.

Video Paliza no considera factible indultar presos para disminuir hacinamientos en cárceles



De acuerdo a varios artículos de este medio, desde hace años, legisladores han intentado que República Dominicana retome la figura del indulto, para que el Poder Ejecutivo otorgue amnistía a personas sentenciadas y que hayan cumplido parte de su pena, en los días 16 de agosto, 27 de febrero y 23 de diciembre, previo a la festividad de Navidad.

El indulto está consignado en el artículo 128, numeral 1, literal j, de la Constitución de la República, que faculta al mandatario a: “Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales”.