César Valdez: “Las Águilas tienen un gran equipo, un buen line up. Siempre voy a mí”

César Valdez lanzó cinco entradas de una carrera, cinco hits y tres ponches en su primera salida de la postemporada ante las Águilas Cibaeñas para conducir la primera victoria de los Tigres del Licey en el Round Robin.

"Fue un buen partido; no es secreto que las Águilas tienen un gran equipo, un buen line up con muchos bateadores de poder. Pero la mentalidad mía era salir a atacar y poder conseguir los batazos menos fuertes posibles; los muchachos se fajaron detrás e hicimos el trabajo", expresó.

El lanzador de 39 años, que terminó su labor con 82 lanzamientos, contó cuál fue el plan definido con él por el dirigente Gilbert Gómez de cara al final de su presentación.

"Cuando terminó el cuarto, hablé con Gilbert y el plan en el quinto era ir bateador por bateador con el juego empatado a una; no íbamos a desaprovechar la oportunidad de quedarnos con la victoria. Si se me envasaba Mejía, quizás iba para afuera, pero ya con dos outs (luego de un pelotazo) pedí a Perdomo y pude sacar ese out y retirar el inning", agregó.

Valdez consiguió siete outs por la vía de los rodados de sus 15 retirados, manteniendo así su tendencia de inducir al contacto débil, especialmente con su cambio de velocidad.

El as de la rotación de los bicampeones habló sobre su preparación y negó haber incidido en el cambio de orden en la rotación de los azules.

"No sé quién se inventó que pedí la bola, se me informó el día 30 que necesitaban que lanzara el juego de hoy y gracias a Dios las cosas salieron bien. Todo el crédito a los muchachos que salieron a atacar. Sabemos que Enny Romero es un tremendo lanzador, lanzador del año, pero luego pudimos aprovechar su relevo y hacer el trabajo", indicó.

"Tenía los días suficientes de descanso para volver a tirar, aunque no era mi turno; vine al estadio a trabajar y el 31 hice mi rutina desde mi casa. Me preparé mentalmente para dar lo mejor de mí. El equipo de las Águilas es un conjunto al que le he lanzado muy bien; quieren hacerme carreras, la fanaticada desde ayer estaba atacando, pero pude hacer el trabajo. Siempre voy a mí", concluyó.