Diputados con opiniones divididas con relación proyecto de ley de indulto

Diputados de diferentes bancadas políticas se muestran con opiniones divididas con relación a la propuesta de que se declare “de emergencia” la aprobación del proyecto de ley que regularía el indulto, el perdón especial que se otorga a los reos, que ayudaría a bajar la sobrepoblación de los diferentes recintos carcelarios.

Al conversar con LISTÍN DIARIO, parte de los legisladores consultados señalaron que el proyecto de ley, introducido por el senador Félix Bautista, se le debe de “prestar más atención” pero que no amerita aún el hecho de que sea declarada de urgencia con motivos de aprobación.

“Más que de emergencia, yo creo que hay que ponerle más atención, porque primero es un mandato constitucional desde el año 2010 y es un proyecto de ley que se ha sometido en distintas ocasiones y la suerte que hasta el día de hoy ha tenido es que ha perimido y se reintroduce y vuelve y perime, y se reintroduce y vuelve y perime”, señaló el diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, quien agregó que al ser un mandato constitucional “no se le debe de dar tanta larga.

Tobías Crespo, igual diputado del partido encabezado por Leonel Fernández, señaló que antes de pensar en una legislación que regule el indulto se debe de enfatizar el tema del saneamiento de las cárceles y el ambiente de las mismas.

“Entiendo que habría que establecer prioridades en la delincuencia que estamos teniendo dentro de las cárceles y reforzar todo el sistema penitenciario y lograr que todos los centros ingresen al nuevo modelo y reforzar los controles porque ahí está entrando drogas, armas, desde se planifican crimines y lograr que la población de presos preventivos no sea tan alta”, indicó Crespo.

Mientras que Amado Díaz, parte de la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), señala que “no existe la emergencia” para que se declare de urgencia la aprobación de esa ley.

“Yo no veo motivaciones para que declaren esa ley de urgencia, no le veo nada, cual es la emergencia que pueda surgir para declarar esa ley de urgencia, eso es una ley que hay que consensuarla, que hay que depurarla, que hay que analizarla, hay que estudiarla, yo no le veo motivos para eso”, señaló Díaz.

De su lado, Elías Báez, igual del PRM, manifestó que está de acuerdo con que se aprueba la misma, aunque no es de carácter obligatorio ya que la Constitución le da esa facultad al Presidente.

“Es muy necesaria que esa ley deba de declararse de urgencia…los Gobiernos han tomado con miedo los diferentes casos que han pasado, que han indultado por lo que entiendo que se debe de hacer un criterio de humanidad y que las personas que están en enfermedades terminales y que tienen buena conducta que ya se ha verificado que ya están aptos para ser reinsertados en la sociedad, entonces creo que debe de hacerse”, señaló Báez.

El último indulto se realizó en febrero de 2012, durante la presidencia de Leonel Fernández donde se perdonó a seis internos con enfermedades terminales, luego de una recomendación de una comisión de indultos que estudió los expedientes de 96 reos.