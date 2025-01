Natti Natasha estuvo hospitalizada por un dolor en la vejiga horas antes de cantarle a Jenniffer González

Una dura de verdad. La cantante Natti Natasha cumplió ayer, 2 de enero, su compromiso de cerrar la fiesta de pueblo de la juramentación de la gobernadora Jenniffer González Colón, a horas de ser dada de alta de Hospital Menonita en Caguas donde tuvo que recurrir por emergencia ante un percance de salud.

Justo 12 horas antes del inicio de la fiesta de pueblo en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan, en honor a la segunda mujer electa por el pueblo para la silla de la gobernación, la artista urbana estaba ingresando al hospital en Caguas por un fuerte dolor en su vejiga, reveló la cantante que puso a González a bailar al ritmo del tema “Dura” popularizado por Daddy Yankee.

Tras finalizada su presentación musical en el Viejo San Juan donde describió a la nueva gobernadora como una “mujer hermosa, carismática, inteligente, trabajadora y luchadora”, Natti Natasha compartió en sus redes sociales la razón de su hospitalización y una foto desde la camilla del hospital donde tuvo que ser atendida y estabilizada por un equipo de médicos para que pudiera participar en el evento.

Además compartió otras fotos de su asistencia al Viejo San Juan, incluyendo imágenes con la nueva gobernadora.

“Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a emergencias por un dolor vejiga que me estaba matando. Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios de estar en mi segunda isla que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el Poder ! Gracias 🇵🇷 por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su Mamá por primera vez siendo #Nattinatasha ! Bendiciones y que para bien sea Gobe @jenniffergonzalezcolon 🙏🏻🫶🏼 P.D : gracias a todo el equipo de sala de emergencias de Menonita Caguas”, expresó la pareja del productor Raphy Pina, padre de su hija Vida.

El público que asistió a la celebración musical desconocía que la artista acababa de salir del hospital y aun así la intérprete dominicana hizo que la gobernadora y su esposo, el doctor José Yovín Vargas bailaran “hasta abajo” en plena fiesta musical, mientras recibían los gritos y aplausos de la audiencia.

González Colón y su esposo no acudieron solos a su encuentro con el pueblo puertorriqueño. Precisamente fue Natti Natasha quien los presentó.

“Puerto Rico, ustedes saben que ustedes me adoptaron desde hace unos años. Desde que esa puerta se abrió no se ha vuelto a cerrar. Agradecida de por vida con mi segunda casa. Estoy tan enamorada de Puerto Rico que me gusta su comida, me gusta, me encantan sus playas, ahora tengo una hermosa bebé, Vida, domirriqueña, a mi esposo y a toda mi familia”, dijo Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre de pila de la reguetonera, luego de cantar “A mí me gustan mayores”.

Antes de despedir a la primera ejecutiva, Natti Natasha enfatizó que con el mandato de González Colón queda evidenciado “que las mujeres sí podemos. No importa el nivel, cuando se trabaja con disciplina, es posible”.

Los asistentes respondieron en una sola voz “¡ella es!”. La primera pareja del país subió las escalinatas de la plaza y se despidió de los presentes.