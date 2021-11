Niegan acceso al metro a una señora con problema pulmonar por no presentar tarjeta de vacuna

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

La señora Susana iba a hacer uso habitual del metro la mañana de este martes, en la estación María Montez, pero no le permitieron acceder por no presentar la tarjeta de vacunación, la cual se exige en los espacios públicos desde el pasado 18 de octubre como medida para controlar la propagación del virus Covid-19 y los no vacunado puedan inocularse.

Susana, quien no quiso dar más detalles de su identidad, dijo que no puede vacunarse porque tiene un problema pulmonar, pero porta una prueba de coronavirus de hace al menos una semana. Sin embargo, para entrar a un establecimiento la prueba debe ser de 48 horas, de acuerdo a la resolución número 00048 emitida por el Ministerio de Salud Pública.

El caso de Susana se registró en las largas filas en la estación, y luego de que los agentes de seguridad solicitaran la tarjeta de vacuna y la cédula. Lo que derivó a una aglomeración y a las quejas de los usuarios del servicios de transporte.

Susana se dirigía a una cita médica e indicó que no le quedaba más opción que pedir un taxi.

De ese mismo modo, señaló que esas acciones de negarle un servicio público no le sorprenden, y que la palabra de Dios dice que los tiempos “vendrán de mal en peor”.

La estación del metro María Montes, está ubicada en el kilómetro 9 autopista Duarte, y forma parte de la Línea 2.

Hace unas semanas Listín Diario realizó un recorrido en el que comprobó que no en todos los establecimientos públicos solicitan la tarjeta de vacunación, lo que es una violación al reglamento.

Este martes el Ministerio de Salud Pública anunció que mantienen la supervisión de los fiscalizadores, colocados en diferentes centros comerciales donde acude gran número de personas, con el objetivo de garantizar el correcto cumplimiento de la Resolución 000048, que establece el protocolo de seguridad contra el SARS Cov-2.

El director nacional de los equipos de inspectores, Héctor Villalona, manifestó que a través de la supervisión buscan que toda la población cumpla las medidas preventivas para disminuir la propagación del Covid-19

Tarjetas de vacunación en el metro Santo Domingo

Dada la resolución de Salud Pública se establecieron medidas para continuar contrarrestando el Covid-19. Entre estas medias esta la presentación del certificado de vacunación en los espacios y transportes públicos.