Pacientes confrontan problemas para ver resultados en plataforma digital

Luisanna Carrasco

Santo Domingo, RD

Cientos de dominicanos se amontonan en los alrede­dores del Laboratorio Na­cional con la esperanza de obtener los resultados pa­ra la prueba del Covid-19, a pesar de que el Ministe­rio de Salud Pública indicó que estos pueden obtenerse a través de la plataforma di­gital y la aplicación para el Covid, de las que los usua­rios ya han reportado fallas en su funcionamiento.

“Me registré y realicé hi­ce el procedimiento corres­pondiente, pero cuando intento que muestre mis re­sultados me dice que no es válido y que tengo que es­perar, algo totalmente iló­gico porque hace dos sema­nas que me hice la prueba; yo supongo que ya mis re­sultados están”, explicó Da­niel, uno de los muchos que se han sumado a la larga es­pera frente del Laboratorio Nacional.

Buscando repuesta

Otro joven que llegó a las siete de la mañana, por se­gundo día consecutivo, tam­bién en busca de sus resul­tados, tenía más de cuatro horas tratando de obtener una respuesta a través de la plataforma digital, pero des­pués de llenar el formulario, con toda la información re­querida, al final le pedía in­gresar un código que este ciudadano no poseía.

“Yo hago todo el proce­dimiento, hasta que llego al final, entonces la aplica­ción me pide un código que nadie me ha dado. Esto es un desorden tanto digital como presencial, yo estoy aquí entre todas estas per­sonas y creo que voy a tener que hacerme la prueba nue­vamente, porque nadie sa­be quién es positivo o nega­tivo”, indicó Raynel, de 23 años, que necesita la prue­ba para completar un for­mulario para salir del país.

Entre los grupos disper­sos en el área hay enveje­cientes, quienes optan por esperar sentados un lar­go tiempo en la acera del frente del Laboratorio, has­ta que alguien salga y les dé una explicación.

Uno de ellos es Orlan­do Mejia, que ha ido varias veces durante las últimas dos semanas. Orlando, quien reside en Baní, se levanta muy temprano en busca de los resultados de las pruebas y a pesar de que pasa días completos no obtiene ninguna res­puesta, lo que le llena de frustración.

“Yo no entiendo esto digi­tal; yo he venido más de dos veces y me hice los exáme­nes el 14 de este mes. Vengo desde Baní todos los días, pero nadie me da respuesta, nadie me dice nada ni me instruyen que día puedo ve­nir”, se quejó.