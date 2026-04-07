Lágrimas y abrazos en el Jet Set previo a vigilia por aniversario de la tragedia

Los velones y las rosas blancas empiezan a adornar los alrededores de la discoteca Jet Set, mientras los familiares de las víctimas se desploman en llanto al llegar al lugar.

Previo a que se realice una vigilia en honor a las 236 vidas que se apagaron el pasado 8 abril de 2025, las lágrimas y el dolor se sienten como el primer día.

Los nombres de todos los caídos esa madrugada colgados en dos grandes carteles se roban las miradas de los que desde tempranas horas de la noche se han apersonado al lugar.

Carteles con los nombres de los fallecidos en tragedia del Jet SetListín Diario

El sufrimiento de los parientes no es lo único que se observa desde la avenida Independencia; reinan los abrazos de consolación, la solidaridad, la empatía y una sed de justicia que es manifestada a una sola voz.

Mientras fijan su mirada en las fotografías colgadas frente al lugar del siniestro, los familiares cuentan anécdotas de sus seres queridos y comparten cuáles fueron sus últimos recuerdos junto a ellos.

En la zona se encuentran decenas de agentes de la Policía Nacional, quienes vigilan todo el perímetro.

Por disposición de la Alcaldía del Distrito Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) fue cerrada la avenida Independencia, en el tramo comprendido entre la José Nuñez de Cáceres y la San Juan Bautista, por las actividades conmemorativas del primer aniversario de la tragedia del Jet Set.

Asimismo, la ADN declaró Duelo Municipal para este ocho de abril en memoria de las víctimas. La medida dispone que las banderas ondeen a media asta.