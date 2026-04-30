Senador y diputado de San Juan rechazan explotación minera: operación sería a “25” metros del río

Dos legisladores reaccionaron ayer a la intención que tiene una empresa de realizar un proceso de explotación minera en la provincia San Juan, demarcación que representan a través de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Congreso Nacional.

Uno de estos es el diputado Mélido Mercedes, quien manifestó estar “de manera radical” en contra de que la empresa GoldQues intente instalar una operación de extracción minera en los alrededores del río en San Juan, ya que podría contaminar sus cauces.

Mercedes explicó que de registrarse una infección hídrica, afectaría la producción agrícola en distintas provincias de la región sur, debido a que esa corriente es una de las principales fuentes de suministro de los campesinos.

“Es la única fuente acuífera que alimenta la presa de Sabaneta, si se contamina el río San Juan, se contaminan esas aguas. El río San Juan es una fuente del río Yaque del Sur, entonces estamos hablando de que se contaminan también esas aguas… no solamente se afecta a San Juan, Azua también. De modo indirecto, el pueblo dominicano en términos generales, porque nosotros somos el granero del sur”, dijo al ser entrevistado en el programa El Despertador, transmitido en el canal 9.

A pesar de que la compañía aseguró el pasado domingo que la operación minera sería desarrollada por debajo del afluente por medio de una excavación subterránea, el congresista dice estar convencido de que impactaría de manera negativa la salubridad del agua.

“El lugar donde se encontraría la mina... a escasos metros del río San Juan, a 20 o 25 metros, no importa el método que se utilice, en cualquiera de los escenarios va a contaminar las aguas del río San Juan”, indicó.

El senador Félix Bautista, proveniente de San Juan, también coincidió con las declaraciones de Mercedes.

“Eso implica el uso de equipos pesados, grandes palas mecánicas, camiones para poder llegar al subsuelo. Esos equipos van a verter diésel, aceite… y todo eso va a contaminar la presa de Sabaneta”, declaró.

La empresa GoldQuest accedió a la petición realizada por ambientalistas que consideran necesario desarrollar en la zona una evaluación ambiental estratégica, la cual será entregada entre los meses julio y agosto de este año. Este estudio no es requerido por el marco legal del Estado dominicano.

Sin embargo, Mercedes entiende que esa acción no es necesaria para determinar la viabilidad del plan identificado como Proyecto Romero, aclarando que no conseguirán el respaldo de la población dominicana. Por lo que le solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades gubernamentales impedir la utilización de los recursos hidráulicos de San Juan para la explotación minera.

“No hay acuerdo en lo absoluto. Que quede claro: el permiso social nunca lo han tenido ni lo van a tener. Nosotros lo que queremos es que la GoldQuest se marche de San Juan, no son gratos. El agua es un tesoro que vale más que el oro, no la cambiamos bajo ninguna circunstancia por el oro”, afirmó.

Convocan a manifestación

Tras el paro laboral de 24 horas visualizado el pasado lunes, Mercedes advirtió que continuarán movilizándose en contra del proyecto Romero para evidenciar el rechazo generalizado de la población en esa zona.

Precisó que el domingo 3 de mayo a las 2:00 de la tarde realizarán una caminata desde el Arco del Triunfo en el distrito municipal Hato Nuevo, hasta llegar a los alrededores del muro de la presa Sabaneta.

“San Juan está de pie, está de lucha. El pueblo dominicano es testigo de lo que pasó el 27 de abril. Se convocó a una huelga de 24 horas y lo que pasó fue algo apoteósico, nunca visto en la historia de San Juan desde que tengo uso de razón. El 98% de los sanjuaneros apoyó esa huelga”, resaltó.