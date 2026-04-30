Se desploma vivienda tras deslizamiento de tierra en Arroyo Hondo, Santiago

Una vivienda colapsó y varias resultaron afectadas tras registrarse deslizamientos de tierra en la comunidad de Arroyo Hondo, en la zona sur de Santiago, como consecuencia de las intensas lluvias caídas en las últimas horas.

De acuerdo con los reportes de la Defensa Civil , el terreno saturado provocó el derrumbe de una de las estructuras, generando preocupación entre los residentes del sector, donde otras edificaciones presentan daños de consideración.

Según informaciones, las autoridades habían advertido previamente a los comunitarios sobre el peligro en la zona, incluso colocando letreros que señalaban el riesgo de las viviendas ubicadas en ese entorno.

Sin embargo, algunos residentes no acataron las recomendaciones.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y agentes de la Policía Nacional, junto a brigadistas que trabajan en la asistencia a las familias afectadas.

Miembros de la Defensa Civil de Santiago en el lugar del derrumbeFuente Externa.

Los equipos de emergencia realizan labores de remoción de escombros y evaluación de daños, mientras se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevos deslizamientos debido a las condiciones del terreno.