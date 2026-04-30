Raphy Pina le responde a quienes critican que lleve a su hija de 4 años a premiaciones

El productor musical Raphy Pina, fundador del sello discográfico Pina Records, respondió al comentario de una seguidora que cuestionó la presencia de su hija Vida Isabelle, de 4 años, en las premiaciones.

A través de su cuenta de Instagram, Pina compartió una resumen de su paso por la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 junto a su prometida, la cantante dominicana Natti Natasha, y la niña de ambos, quien también los acompañó a la pasada edición de Premio Lo Nuestro en febrero y Premios Juventud en septiembre de 2025.

"¿Por qué llevan niños a esos eventos? Eso no es para niños", escribió la usuaria de la red social. A esto, el empresario comentó: "Porque si ella no va, no va nadie. Así de simple".

En la más reciente entrega de Billboard Mujeres Latinas en la Música, la intérprete de "Quiéreme menos" entregó el premio Impacto Global a su amiga y colega Becky G, con quien ha grabado éxitos como "Sin pijama" y "Ram pam pam", además de "Dura remix" junto a Bad Bunny y Daddy Yankee.