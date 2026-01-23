Eugenio Henríquez Disla y un cumpleaños marcado por la pérdida en la tragedia del Jet Set

Lo que suponía ser un cumpleaños inolvidable, cargado de buenos recuerdos y emociones para Daris Leiris Lebrón, se convirtió en el día más trágico de su vida: el desplome del techo de la discoteca Jet Set le arrebató la vida a su esposo, Eugenio Demetrio Henríquez Disla, de 60 años, quedando ella como sobreviviente.

“Murió a mi lado, con los brazos entrelazados como una pareja, sentados. Y minutos antes: felicidades, mi amor, besos, te amo y en un cerrar de ojos todo se apagó. Ese día hubo mucha alegría, mucho amor; esa noche había más parejas que nunca, creo yo, mucho amor”, relató Lebrón mientras las lágrimas recorrían sus mejillas.

Cuatro años llevaban de casados, no tuvieron hijos.

Lo recuerda como “un hombre ejemplar, íntegro, amable, humilde, amoroso, buen esposo, buen padre y buen hijo”.

Eugenio era empresario, oriundo del municipio Imbert, Puerto Plata y Daris es estudiante de medicina y labora para el sector público.

Daris expresó que solían acudir a la reconocida discoteca, ubicada en la avenida Independencia, del Distrito Nacional, en ocasiones especiales a disfrutar del ambiente merenguero.

Bajo los escombros

Lebrón narró que fue rescatada desde los escombros aproximadamente a las 9:00 de la mañana, tras una viga del techo comprimir su cabeza por más de siete horas.

En consecuencia, duró once días en el área de cuidados intensivos con una parálisis facial, heridas en la cabeza, piernas y otras partes del cuerpo, además la pérdida de su cabello.

En medio del desconsuelo, aseguró que “el día ocho será un día ocho más de cada mes, a partir del 8 de abril de 2025. Seguimos esperanzados de que algún día veamos justicia por ese hecho que no tiene otro nombre que no sea NEGLIGENCIA, en mayúscula. Justicia por nuestros familiares y nosotros los sobrevivientes; que en ese grupo estoy yo. Esperamos que no sea un caso más de la República Dominicana”.

Sobre la tragedia

La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento mientras se realizaba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez. Este desplome dejó un saldo de 236 fallecidos y más de 180 heridos.

Entre las víctimas fatales se encontraba el propio Rubby Pérez y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien también falleció tras resultar gravemente herida en el colapso.

Sobre el caso en tribunales

El pasado 12 de enero, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo el conocimiento de la audiencia preliminar en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por el colapso del techo del Jet Set Club.

El magistrado Raymundo Mejía tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 9:00 de la mañana, tras acoger un pedimento presentado por los abogados de las víctimas y querellantes, quienes alegaron que no fueron notificados de la acusación.

Movimiento Justicia Jet Set

Daris pertenece al Movimiento Justicia Jet Set, el mismo que convocó marcha para el próximo domingo 25 de enero. El punto de encuentro será en la estación del Metro Juan Bosch, ubicada entre las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, a la 1:00 de la tarde, bajo el lema: “Negligencia, ¡Queremos justicia!".