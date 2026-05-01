Luis Brown lanza “Swagger” y se posiciona en el top 5 de YouTube

El exponente urbano dominicano Luis Brown lanzó su nuevo sencillo “Swagger”, un trap contagioso con la jerga local que lo caracteriza, manteniéndose firme a sus raíces musicales. Tras su lanzamiento el pasado 20 de marzo, el tema logró alcanzar la posición número cuatro en la lista de los videos musicales más populares de YouTube.

La canción superó los cinco millones de reproducciones en apenas un mes y se encuentra como una de las más aclamadas por el público de las emisoras urbanas del República Dominicana.

A lo largo de sus casi cinco años de carrera, Luis Brown, quien captó la atención local por primera vez en el año 2021, sigue sumando logros con su más reciente entrega, que se une al repertorio del cantante junto a éxitos como “Malagradecido” e “History”.

Su trayectoria en la música, también ha sido marcada por importantes colaboraciones con artistas de la talla de El Alfa, Braulio Fogón, Messiah y NTG.

Nacido el 16 de junio de 2003 en El Seibo y criado en San Pedro de Macorís, Luis Brown es una figura emergente en la música urbana latina. Marcado por las calles de su ciudad natal, encontró en la música una vía de escape y una forma de expresión creativa, desarrollando un sonido crudo y sin filtros, arraigado en experiencias de la vida real.

Conocido por su narrativa incisiva, su fluidez precisa y sus rimas contundentes, Luis fusiona la autenticidad con la innovación en el trap latino.