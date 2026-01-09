El rapero Fetty Wap fue liberado de prisión antes de lo previsto por un caso de tráfico de drogas

El rapero Fetty Wap fue liberado de una prisión federal y pasó a arresto domiciliario tras cumplir poco más de la mitad de una condena de seis años por su participación en un plan de tráfico de drogas con sede en Nueva York.

La Oficina Federal de Prisiones informó que el rapero de "Trap Queen", cuyo nombre real es Willie Maxwell, fue dado de alta de la Institución Correccional Federal Sandstone en Minnesota el miércoles y transferido a confinamiento comunitario supervisado por una oficina de la oficina en Filadelfia. La agencia no especificó el motivo de su liberación anticipada ni si participó en un programa de liberación anticipada.

El rapero nacido en Nueva Jersey agradeció a su familia, amigos y fans por su apoyo en un comunicado emitido por su publicista, Abesi Manyando. Ella indicó que se encuentra actualmente en Nueva Jersey, pero no especificó dónde.

Había estado detenido desde agosto de 2022, cuando un juez revocó la fianza de 500.000 dólares que había pagado después de que la fiscalía afirmara que amenazó con matar a un hombre , violando así los términos de su libertad condicional. Fue arrestado inicialmente en octubre de 2021, se declaró culpable en agosto de 2022 de un cargo de conspiración por drogas y fue sentenciado en mayo de 2023 por un juez federal en Long Island, Nueva York.

Fetty Wap y cinco coacusados fueron acusados de conspirar para poseer y distribuir más de 100 kilogramos (220 libras) de heroína, fentanilo y crack entre junio de 2019 y junio de 2020. Los fiscales dijeron que utilizaron el Servicio Postal de EE. UU. y automóviles con compartimentos ocultos para trasladar drogas desde la Costa Oeste hasta Long Island, donde se almacenaban para su distribución a traficantes en Long Island y en Nueva Jersey.

“Ahora mismo, me centro en contribuir a través de mis iniciativas comunitarias y mi fundación, apoyando a niños pequeños en riesgo, ampliando el acceso a la educación, las habilidades tecnológicas tempranas y el cuidado de la vista para niños pequeños y estudiantes, para que puedan desarrollar su mejor versión. Me comprometo a seguir adelante con un propósito y a generar un impacto significativo donde más importa”, decía la declaración del rapero.