En medio del éxito de su tema viral “Lo que pueda”, Donaty lanza su nuevo tema “Cadereo”

Tras el éxito de su tema viral “Lo que pueda”, el intérprete dominicano Donaty regresa a la escena urbana con “Cadereo”, una canción que desde ya se proyecta como el próximo himno del dembow caribeño, lanzado bajo el sello de la multinacional ONErpm.

“Con Cadereo quise capturar esa sensación de libertad que se siente cuando todo fluye en el estudio. Es una canción para disfrutar, para soltar el cuerpo y dejarse llevar por el ritmo”, expresó Donaty.

El intérprete continúa cosechando el éxito de su anterior lanzamiento, “Lo que pueda”, estrenado el 25 de septiembre, que ha superado el millón de reproducciones en Spotify, ocupa el puesto número 2 del Top 50 de República Dominicana, acumula más de 60 mil creaciones y 140 millones de visualizaciones en TikTok, y suma más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

El impacto de “Lo que pueda” marcó un antes y un después en su carrera: en apenas 20 días superó las 500 mil reproducciones en plataformas digitales y se mantuvo durante dos semanas consecutivas en el Top 10 de YouTube República Dominicana, generando miles de contenidos orgánicos en redes sociales.

Nacido en el popular sector de Cristo Rey, en Santo Domingo, Donaty inició su carrera en 2015 compartiendo covers e improvisaciones en redes sociales. Con el tiempo, su talento lo llevó a colaborar con exponentes de renombre como El Alfa, Rochy RD, Jey One y Braulio Fogón, así como con reconocidos productores como Leo RD, posicionándose entre los nombres más activos del género.