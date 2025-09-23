Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Urbano

Santiago Matías y Lápiz Conciente ante una posible unión ¿qué dice el público?

Durante años, ambos han representado polos diferentes, con visiones, estilos y estrategias que a veces se han cruzado en el fuego del debate y la rivalidad

Composición fotográfica de Santiago Matías (Alofoke) y Lápiz Conciente.

Composición fotográfica de Santiago Matías (Alofoke) y Lápiz Conciente.

Avatar del Listín Diario
ENRIQUE MEDINASanto Domingo

La historia de la música urbana dominicana no se puede narrar sin mencionar dos nombres que han marcado épocas distintas pero conectadas: Santiago Matías “Alofoke” y Lápiz Conciente.

Durante años, ambos han representado polos diferentes, con visiones, estilos y estrategias que a veces se han cruzado en el fuego del debate y la rivalidad.

Sin embargo, el simple rumor de una posible unión entre estas dos figuras ya despierta expectativas en el público, la industria y los fanáticos del género.

Lápiz Conciente, considerado por muchos como el “Papá del Rap Dominicano”, ha sido símbolo de autenticidad, liricismo y resistencia cultural. Mientras que Santiago Matías ha sabido construir un imperio mediático y empresarial desde Alofoke Music y Alofoke Radio Show, posicionándose como un referente en la proyección de artistas y el entretenimiento digital en el Caribe.

Una colaboración entre ambos no solo tendría un peso simbólico enorme, sino que representaría un antes y un después para la música urbana local. Sería la fusión de la raíz y la plataforma, del talento poético con el poder mediático, abriendo las puertas a proyectos que podrían trascender lo musical y convertirse en movimientos sociales y culturales.

Lo que en otro tiempo parecía imposible, hoy podría convertirse en una señal de madurez en la industria: dos líderes que dejan atrás viejas diferencias para trabajar en un mismo fin: elevar el género urbano dominicano al más alto nivel internacional.

Tags relacionados