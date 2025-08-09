Empresa de transporte en México que acusó a Anuel AA por supuesta deuda: "Fue un error interno"

La compañía Transportes Econo Tours México acusó al artista puertorriqueño Anuel AA por supuesta deuda tras utilizar sus servicios durante su visita a Hermosillo, Sonora, donde estuvo grabando un video musical junto a Natanael Cano.

Según la empresa, que tiene más de 30 años trabajando en el sector artístico, el cantante mexicano pagó once días de vehículos blindados, seguridad armada y apoyo logístico completo.

Sin embargo, el intérprete de "Más rica que ayer" solicitó extender los servicios por más tiempo, provocando la contratación de una mayor cantidad de personal, así como compra adicional de combustible y otros vehículos, sin anticipo alguno ni obtener respuesta sobre el pago.

"Nuestros servicios y de otros proveedores quedaron sin pagar, y hasta el día de hoy, sin respuesta por parte del aval y el deudor. No podemos hacer frente al adeudo de miles de pesos", detalla.

Más tarde, el comunicado fue sustituido para explicar que el anterior "fue un error interno de nuestra empresa", ya que "los compromisos estaban dentro de los acuerdos de palabra establecidos con los empresarios".

"Con la responsabilidad que nos caracteriza, hacemos de su conocimiento que se ha liquidado el total del adeudo de transporte con nuestra empresa, por lo que procederemos a pagar a nuestros proveedores agradeciéndoles su paciencia durante su participación en este proyecto", se lee.