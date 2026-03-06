Michelle Galván revela que será madre por segunda vez

La presentadora de “Primer Impacto”, Michelle Galván, reveló que se encuentra en espera de su segundo hijo, el primero fruto de su relación con el corredor de bienes raíces cubanoamericano Andrés Asion.

Galván apareció este viernes en la portada de la revista People en Español junto a su novio para dar a conocer la noticia que tomó por sorpresa al público.

La pareja se conoció hace once años en una fiesta a la cual Galván asistió acompañada de su ahora exesposo: “Fue la primera fiesta que fui del 4 de julio; no hice clic a primera vista con Andrés, yo hice amor a primera vista con su mamá”, precisó.

Y añadió: “Y nos acordamos mucho de ese día por los colores que traíamos puestos (Andrés y yo) porque nos habíamos vestido igual. Nunca se me olvida ese día”.

Después de ese encuentro y su divorcio, Galván volvió a coincidir con Asion en una galería de arte, donde se tomaron una foto que envió a sus amigos en común. Así, él la invitó a salir impulsado por la sugerencia de una amiga de ella.

“Escucho que me gritan, ¡Pamela! Y yo pensé que era un fan, alguien que veía el programa, porque siempre se equivocan”, recordó. “Volteo y me le quedo viendo y yo digo, es Andrés. Y él me dice, perdona, no eres Pamela”.

La comunicadora confesó que quedó embarazada sin estarlo esperando.

Se recuerda que la periodista anunció en el 2024 su divorcio de Fernando Guajardo tras 10 años de matrimonio y una hija en común, llamada Megan, de 6 años.