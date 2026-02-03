La Fruta se une al elenco de “El Gordo y La Flaca”
El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.
El ganador del reality "La casa de Alofoke 2" José Manuel de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, se unió al elenco del legendario programa "El Gordo y La Flaca".
El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.
A mediados de enero, el personaje de redes sociales recibió al propuesta durante una entrevista en el espacio de entretenimiento que se transmite de lunes a viernes.
La Fruta apareció por primera vez en su nuevo rol en compañía de su ahora compañera y compatriota Gelena Solano, quien funge como corresponsal de la cadena en "La Gran Manzana".