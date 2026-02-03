Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Fruta se une al elenco de “El Gordo y La Flaca”

​El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.

La Fruta junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores principales de “El Gordo y La Flaca”.

El ganador del reality "La casa de Alofoke 2" José Manuel de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, se unió al elenco del legendario programa "El Gordo y La Flaca".

El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.

A mediados de enero, el personaje de redes sociales recibió al propuesta durante una entrevista en el espacio de entretenimiento que se transmite de lunes a viernes. 

La Fruta apareció por primera vez en su nuevo rol en compañía de su ahora compañera y compatriota Gelena Solano, quien funge como corresponsal de la cadena en "La Gran Manzana". 

