Muere presentadora y exreina de belleza Raquel Escalante tras luchar contra el cáncer

La presentadora y exreina de belleza guatemalteca Raquel Escalante murió a los 28 años tras meses de una intensa lucha contra el cáncer.

Su fallecimiento fue confirmado por la cadena televisiva en la que trabajaba, TV Azteca Guate, donde fue conductora del programa “Qué chilero fin de semana”.

“Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella”, inicia el comunicado.

“Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a todos quienes la admiraron y la llevaron en alto respeto y cariño”, continúa.

“Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo. Tu legado vivirá siempre entre nosotros”, concluye.

En febrero de 2024, Escalante reveló su diagnóstico en víspera del Día Internacional del Cáncer (4 de febrero).

Escalante se había consagrado en la pantalla chica en su país después de destacarse en las pasarelas participando en certámenes de belleza como Miss City Tourism World (2017) y posteriormente en la final de Liss Tourism World en China. Además, celebró el gran logro de ser coronada Miss Guatemala Intercontinental en el año 2021.