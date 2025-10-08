La periodista española Cristina Porta gana el reality de cocina "Top Chef VIP 4"

La periodista deportiva española Cristina Porta se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de "Top Chef VIP", de Telemundo, por lo que recibió un trofeo y el premio de $200,000 en efectivo.

Porta compitió en la final con los actores mexicanos Lorena Herrera, Paco Pizaña y Salvador Zerboni.

"Yo sabía hacer ni una tortilla de patata, mucho menos una paella y nada de carnes. No porque no me gustara la cocina, sino porque yo vivo sola, no tengo hijos, entonces la vida no me había hecho pensar que tenía que sacar esa habilidad, contó a US Weekly En Español.

Se recuerda que la comunicadora fue la décimo cuarta eliminada de "La casa de los famosos 4", donde Maripily Rivera resultó ganadora en 2024.

Sobre si regresaría a participar en el reality de convivencia, Porta confesó que espera tener una oportunidad como presentadora de un espacio la cadena.

"No, no, no. Esa experiencia de Telemundo la amé, y además como espectadora también soy muy fan", dijo.