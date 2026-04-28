"Broadway Broadway" reunirá en el Teatro Nacional 20 canciones clásicas de musicales

El productor Amaury Sánchez, junto a la coreógrafa Natalie Borsos, presentarán en el Teatro Nacional Eduardo Brito 20 piezas emblemáticas del teatro musical en una oda al arte, las voces, actuaciones y bailes bajo el título "Broadway Broadway".

La obra debutará el 9 de mayo, en la sala Carlos Piantini, a las 8:00 de la noche, con dos horas de musicalidad y actuación.

Valeria Dávila, Max Marteene, Carla Hernández, Isabela Escoto y Luis Armando serán los actores principales, bajo la dirección de Amaury Sánchez.

El montaje cuenta con canciones clásicas del teatro musical como "Cabaret" (de esta obra eligieron tres canciones para contar la historia de este clásico de los 90), y "Getsemaní", de Jesucristo Superstar, interpretaciones de Mamma Mia, Blue Rollers, entre otras.

A diferencia de los montajes tradicionales, esta obra prescinde de una historia lineal para ofrecer un viaje emocional a través de 20 piezas icónicas.

Desde la intensidad vocal que demanda Jesucristo Superstar hasta la vibrante puesta en escena de Mamma Mia, el espectáculo es un recuento de "lo mejor de lo mejor" que ha pasado por las manos de Sánchez.

"La obra no tiene una historia secuencial; son canciones, 20 en total, que nos van a llevar en un viaje por la iconicidad del teatro, piezas que he trabajado a lo largo de mi carrera en los 30 años que tengo dirigiendo teatro; es un recuento de lo mejor de lo mejor que reúne a todas las generaciones con la selección variada", explicó Amaury Sánchez la tarde del lunes en rueda de prensa en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional.

El nombre de la obra, agregó Sánchez, es una reafirmación de lo especial que es Broadway: "Había muchas opciones para el nombre, 'Que viva Broadway', pero al final elegimos Broadway Broadway porque es una reafirmación del significado de cada pieza en el teatro musical clásico que tanto amamos".

Natalie Borsos dice que trabajar cada ensayo es arduo pero gratificante y que cada bailarín tiene un talento excepcional: "Son ocho bailarines para las 20 canciones, cuatro mujeres y cuatro hombres, un trabajo complejo en cada ensayo, pero con resultados hermosos. Es difícil pasar de un género a otro en poco tiempo, pero los bailarines están listos. Es exigente la manera de vestir, caminar y actuar; demanda toda la fuerza interpretativa, pero ellos pueden hacerlo".

El maestro habla de la selección de cada actor que integra esta presentación y detalla que, por la exigencia de Broadway, se concentraron en buscar artistas con el rango vocal, la habilidad de actuar y bailar.

Los actores son de todas las generaciones; muchos han trabajado conmigo y otros son de mi academia. Todos tienen experiencia en teatro por papeles previos y harán un excelente trabajo; cada uno baila, canta y actúa, que fue lo que tomamos en cuenta para la selección.