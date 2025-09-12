"Se busca un hombre honesto" sube este fin de semana al Teatro La Gruta

Anacaona Teatro estrenará este fin de semana en el Teatro La Gruta su versión de la obra “Se busca un hombre honesto”, una nueva versión del clásico escrito por Franklin Domínguez en 1964 y estrenado ese mismo año por su propio autor.

Esta pieza teatral se ha convertido en la obra más representada en la historia del país por diversas agrupaciones de teatro, retratando un hecho histórico crucial para la República Dominicana: el derrocamiento del presidente Juan Bosch.

"Nuestro grupo busca honrar este legado e integrar la obra como un clásico permanente del teatro dominicano a través de su inclusión en el repertorio de Anacaona Teatro", indicó la compañía en un comunicado.

“Se busca un hombre honesto” es una obra teatral de profunda carga política y filosófica, que reflexiona sobre la corrupción, el poder y la integridad moral en una sociedad convulsionada.

Fue escrita poco tiempo después del derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963 y se convirtió en un símbolo de denuncia y cuestionamiento al rumbo ético del país.

Los temas centrales que aborda son la honestidad como valor esencial y utópico en la política, la crisis de la ética pública, la instrumentalización del poder, la fragilidad de la democracia, la resistencia individual frente al sistema.

El texto original escrito por Franklin Domínguez, se mantiene intacto, lo que hizo necesario la adhesión de un prologo y un epilogo, escrito por Lucina Jiménez, para la integración de ambas versiones de la obra, en la dramaturgia espectacular que responde a una fábula en la que obreros delirantes por el hambre se convierten en dirigentes políticos y presidentes del país “Sálvese quien pueda”.

Esta nueva versión también en su apuesta por la reflexión y la crítica social, se vale del Teatro épico del alemán Bertold Brecht, y los preceptos del movimiento Teatro de obreros para obreros, originario en Argentina a finales de la década de 1960 y principios de los 70, y que en Republica Dominicana tuvo su impacto, con experiencias similares entre los años 70 y 80.

LA DIRECCIÓN

Lucina Jiménez, actriz, directora teatral, gestora cultural, coordinadora general y cofundadora del Festival de Teatro Paralelo, egresada de la Escuela Nacional de arte dramático, y licenciada en psicología clínica, por la Universidad Católica Santo Domingo, en el año 2013.

Ha dirigido y actuado en un gran numero de obras que pertenecen al repertorio de Anacaona Teatro, colectivo que fundo junto a Husmell Diaz, y del cual es la directora ejecutiva actualmente.

Actualmente es docente de teatro en la Escuela de Bellas Artes, provincia San Cristóbal, imparte la asignatura de Apreciación del Teatro, en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, donde además dirige el Grupo de Teatro UNPHU, ganador del segundo lugar con la obra “Se busca un hombre honesto” bajo su dirección, en el Festival interuniversitario organizado por el ITSC, año 2024, montaje que rescato para ser llevado a un escenario profesional con su grupo Anacaona Teatro.

EL ELENCO

El elenco está conformado por actores y actrices con diferentes niveles de experiencia en las tablas. Entre los veteranos, esta Husmell Diaz, quien es además el director artístico de Anacaona Teatro y cofundador, Zacarys Heredia, director técnico de la Sala de Teatro La Gruta de Anacaona Teatro, y ex -integrante del Teatro UASD, donde se graduó en informática, Raymond Moreta, quien ha tenido una destacada trayectoria en el cine y ha trabajado en importantes obras teatrales de Anacaona Teatro, como la obra La Tempestad H2O, Erick Flores, egresado de la Escuela Nacional de arte dramático, entre sus obras más destacadas esta “Jolgorio” dirigida por los maestros de la ENAD, Arturo López y Miguel Ramírez.

Como actores noveles están Vladimir Brea, Karla Castro, Yaritza Henríquez, D’javan Díaz Jiménez, quienes fueron estudiantes de Lucina Jiménez, y este último, además de ser su hijo, musicaliza la obra en vivo.

La visual de la puesta en escena

La propuesta escénica de esta nueva versión se apoya en una visual potente y simbólica: una obra en construcción que nunca termina de completarse, cargada de materiales y accesorios propios de ese entorno.

Estos elementos no solo sirven de escenografía, sino que se transforman en metáforas vivas del país: una nación en constante intento de renovación, que se desmorona mientras busca ser reconstruida.

Cada elemento sobre el escenario —escaleras, bloques, cascos, herramientas— cobra múltiples significados: son la ambición del poder, el peso de la historia, los símbolos patrios y la investidura presidencial. El espacio escénico se convierte así en un espejo del país mismo: frágil, inacabado y profundamente humano.

La escenografía, utilería y accesorios visuales fueron concebidos por Lucina Jiménez, y la confección estuvieron a cargo del artista multidisciplinario, Miguel Ramírez, quien aporto un enfoque integrador a la visual de la puesta en escena, desde la composición de los elementos, textura y color, enriqueciendo la propuesta visual de la obra, desde su mirada como artista plástico.

TEMPORADA DE ESTRENO.

Las funciones comenzarán el viernes 12 de septiembre, y continuarán durante todo el mes con presentaciones todos los viernes y sábados a las 8:30 p.m. y los domingos a las 6:30 p.m. en la Sala de Teatro La Gruta, ubicada en la Calle Las Mercedes #329-A, Ciudad Colonial.

Las boletas tienen un costo de RD$700.00 p/p en preventa y RD$1,000 en la puerta. Se pueden comprar en línea a través de nuestra página web y en la boletería del teatro. Ofrecemos un descuento del 10% para estudiantes, envejecientes, así como para miembros de la REDSATI y el SITEARD.