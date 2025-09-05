“Bot”, teatro futurista en formato corto

Un hombre y una mujer se citan en un restaurante para conocerse. Entre charla y charla se van describiendo mutuamente, el uno se interesa por los gustos y disgustos de la otra y viceversa. Y así, la escena de repite varias veces, con variaciones en asuntos puntuales de sus descubrimientos mutuos, transportándonos, de manera súbita, a un mundo paralelo en el que los seres humanos puede programar y diseñar la pareja de su predilección.

“Bot”, una micro obra de teatro creada por el dramaturgo, actor y productor Jozze Antonio Sánchez es al mismo tiempo una mirada no crítica, sino, una alerta a los nuevos códigos de relaciones interpersonales a los que nos enfrentamos con la incursión e incidencia de la Inteligencia Artificial en las vidas de los seres humanos.

A pesar de su estructura corta, del formato de micro teatro, “Bot” refleja un contenido, una teatralidad, una dramaturgia y unas actuaciones serias, acabadas, de evidente investigación de un posible comportamiento de los humanoides diseñados para acompañar laboral, afectiva e íntimamente a los hombres y mujeres de un futuro muy cercano.

Ver a Bryan Terrero y Marcos Grullón asumir sus roles de la joven y el robot programado con tanta pasión, con tal disciplina y con semejantes histrionismo, nos hace confiar en un relevo teatral riguroso, cohesionado y comprometido con el ejercicio.

Es cierto que la obra es corta. En apenas 15 minutos, los intérpretes no es que den cátedras de actuación, no hay que exagerar, pero sí muestran el respeto que el público les merece y eso se agradece.

“Bot” es una sátira de la búsqueda constante de la pareja perfecta. Aunque está interpretada por dos hombres, en el que uno hace el rol de un hombre (el robot) y el otro personifica a la mujer obsesionada por encontrar al hombre de su vida, no entra en el renglón de teatro de contenido LGBTIQ+ y que perfectamente puede ser adaptada para ser protagonizada por una pareja convencional de un chico y una chica.

Esta obra corta ya cumplió su primer ciclo en el circuito de Micro Teatro hace unos meses. En esta segunda temporada visitaron el escenario alternativo que ofrece el bar Califé de la Ciudad Colonial y se preparan para hacer un periplo por las provincias, empezando por Nagua.

Enhorabuena para todos aquellos que, como Isen Ravelo, Albania Peña, Ismael Almonte, Fidia Consejos, Francisco Vacu, los propios Terrero y Sánchez y muchos más que apuestan a propuestas distintas de teatro, con el las que atraen nuevos públicos que generalmente rehúyen de las salas grandes y formales.