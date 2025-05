Millie Bobby Brown, estrella de “Stranger Things” ha enfrentado gente "desesperada por destrozar a las mujeres jóvenes"

Millie Bobby Brown, la estrella de “Stranger Things”, nació el 19 de febrero de 2004 en Marbella, España, pero su camino a cumplir sus sueños la llevó mucho más allá de su tierra natal.

Actriz, productora, escritora y empresaria, Millie ha sido reconocida mundialmente por interpretar a Eleven en “Stranger Things”, papel que la consolidó como ícono generacional antes de cumplir los 15 años.

De padres británicos, fue la tercera de cuatro hermanos. Se mudó a Orlando, Florida, tras vivir en Reino Unido, y fue allí donde un agente la descubrió y así comenzó su carrera en la actuación.

Brown nació con pérdida parcial de audición, una condición que se agravó hasta perder totalmente la audición de un oído.

Esta dificultad no impidió que desarrollara una expresividad única, capaz de transmitir emociones con el lenguaje corporal y la mirada.

EL SALTO A LA FAMA

En 2016, con tan solo 12 años, debutó en "Stranger Things", de Netflix, como Eleven, un personaje complejo y vulnerable.

El rol le valió nominaciones al Emmy y los premios SAG, y la catapultó a la fama internacional.

Más tarde, continuó su carrera con títulos como “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Godzilla vs. Kong” (2021) hasta tener la oportunidad de producir la cinta “Enola Holmes” (2020, 2022), donde también protagonizó a la audaz hermana de Sherlock Holmes.

En 2018, con 14 años, fue incluida en la lista Time 100 y nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, convirtiéndose en la más joven en recibir este título.

Millie Bobby Brown cumplió 21 años con una gran trayectoria tanto en cine como televisión. NEIL HALL/EFE

MARCA PERSONAL

Además, fundó su propia marca de cosméticos, Florence by Mills, dirigida al público adolescente y comprometida con valores de inclusión y sostenibilidad.

En 2023, debutó como escritora con el libro “Nineteen Steps”, novela inspirada en la vida de su abuela durante la Segunda Guerra Mundial, demostrando una vez más su versatilidad creativa. Su familia atravesó dificultades económicas mientras impulsaban la carrera del joven talento en Estados Unidos, y durante su adolescencia fue blanco de sexualización en redes sociales, una problemática que ha denunciado a través de sus redes sociales.

“Lidio con las mismas cosas que cualquier persona de 18 años: explorar la adultez, tener pareja y amistades, y todas esas cosas”, dijo hace tres años sobre el tema.

Luego agregó: “Ser agradable e intentar encajar es demasiado, y estás intentando conocerte mientras lo haces. La única diferencia es que yo lo hago bajo el ojo público”.

Millie ha hablado abiertamente sobre el impacto emocional de crecer bajo el escrutinio constante del público donde quiera que va, promoviendo entornos más seguros para los jóvenes artistas.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi viven en Georgia.

HIJO DE JON BON JOVI, Esposo

En mayo de 2024, Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi, hijo del músico Jon Bon Jovi. Ambos viven en una granja en Georgia, alejados del bullicio de Hollywood, en un entorno que la actriz ha descrito como “más humano y necesario”.

Lejos de buscar escándalos, su enfoque está en consolidar una carrera longeva y con propósito.

De ella. Millie Bobby Brown representa a una nueva generación de artistas que no temen romper moldes. Con cada paso que da, no solo demuestra su talento multifacético, sino también una voz clara en temas sociales y de salud mental.

A sus 21 años, ya ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

SU APARIENCIA FÍSICA

En marzo pasado, se pronunció en contra de una serie de artículos que critican su apariencia durante su gira de prensa para la película de Netflix, “The Electric State”.

Según entendidos, se vio que ha “envejecido mucho más allá de sus años”. Ella enfrentó ese criterio.

"Quiero dedicar un momento a abordar algo que creo que es más importante que yo, algo que afecta a todas las jóvenes que crecen bajo el escrutinio público. Creo que es necesario hablar de esto", comienza diciendo la protagonista de Stranger Things en un vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

"Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no ser capaz de crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si si debiera permanecer congelada en el tiempo, como si debiera seguir teniendo el mismo aspecto que en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy su objetivo", denuncia la actriz.

Así, la intérprete pasa a citar algunos artículos, mencionando a sus autores, gente que describe como "desesperada por destrozar a las mujeres jóvenes", cuyos titulares están centrados en el aspecto poco juvenil de Brown en la actualidad.