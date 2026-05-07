Caos por el streaming: Speed y Alofoke se disputan números de transmisión en vivo

Luego de que el streamer y rapero estadounidense iShow Speed realizara su típica transmisión en vivo desde República Dominicana, donde estuvo acompañado por el influencer dominicano Santiago Matías (Alofoke), ambos disputaron las cifras de los números alcanzados por el mismo.

Hasta el término de la transmisión de parte de Speed, Alofoke y la comunidad streamer del país se regocijaban debido a que el stream tuvo más de un millón de personas conectadas al mismo tiempo en Youtube, rompiendo el record previo del canal del norteamericano.

Sin embargo, a través de otra transmisión realizada este jueves, el propio Speed manifestó que “alguien” le había inyectado “bots” a ese stream y que la mayor cantidad de personas que logró acaparar al mismo tiempo fue de unos 300,000 espectadores.

“Sobre ese stream, en verdad nosotros nunca rompimos nuestro record; fue una gran transmisión, pero la verdad es que solo alcanzamos alrededor de 300,000 personas. Hablé con alguien en Youtube y me lo dijeron (acerca de los bots), solo alcanzamos 300,000, así que Indonesia sigue con el record”, indicó Speed.

Aunque el estadounidense no acusó a nadie, directamente, de ser quien inyectara la transmisión en vivo con cuentas falsas; Alofoke garantizó que la cifra alcanzada sí fue verídica y que Speed maquilla las cifras porque “se dejó llevar” de los demás streamers que “no soportan el crecimiento de la República Dominicana”.

Durante la transmisión de su reality show Planeta Alofoke, a través de su canal de Youtube, el influencer dominicano defendió la cifra originalmente presentada en la tarde del miércoles.

“Para mí no hubo 300k nunca. Para mí es una cuestión de ego de él, se dejó montar presión de todos los streamers de por allá. Ahí están los views en YouTube y ganó 100k suscriptores también, hay muchas explicaciones técnicas que respaldan que había una gran audiencia ayer. A mí me mandaron muchos vídeos de gente que no lo conocía. La capital estaba paralizada”, manifestó Alofoke.

El mismo indicó que la intención es “minimizar” a República Dominicana debido a su crecimiento como “potencia del entretenimiento”.

“Yo entiendo de que no soportan de que en República Dominicana somos una potencia en streaming, no soporta de que en República Dominicana somos una potencia en contenido porque todo el mundo habla de nosotros y con los años estamos creciendo”, argumentó Alofoke, mientras hizo una demostración de que sus seguidores no eran bots.