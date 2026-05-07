¿Quién es Speed, considerado el streamer más famoso del mundo?

El youtuber Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, considerado el streamer más famoso e influyente del mundo, es tendencia por haber logrado romper un récord histórico en República Dominicana, superando los 1.6 a 1.8 millones de espectadores simultáneos durante su transmisión en vivo en YouTube mientras recorría la Zona Colonial de Santo Domingo.

Nacido el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, Speed tiene origen ghanés por su madre. Ganó popularidad en el año 2020 por sus reacciones enérgicas y exageradas durante sus transmisiones de videojuegos que sus seguidores compartía a través de clips en TikTok, donde rápidamente se viralizaban. Su comportamiento le ha llevado a recibir prohibiciones en Twitch.

Speed también es conocido por su filantropía. En 2023, donó más de 50 mil dólares a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. Ese mismo año, participó en un combate benéfico contra su colega KSI, logrando recaudar más de 50 mil libras para la Fundación Anthony Walker.

El 6 de mayo, decenas de personas lo acompañaron en su visita por la capital dominicana, donde también Santiago Matías, David Ortiz y Gabi Desangles participaron como anfitriones. Durante el periplo por la ciudad, Speed no dejó de lado su explosiva personalidad que es replicada por los fanáticos que lo siguieron en el paseo.

Actualmente, la transmisión desde República Dominicana acumula 7 millones de reproducciones.

Antes de llegar al país, Speed estuvo en Puerto Rico, donde fue recibido por los reconocidos artistas boricuas Eladio Carrón y Elvis Crespo y visitó los lugares más emblemáticos de San Juan, como la Plaza del Quinto Centenario, La Perla, Puente Dos Hermanos, Placita de Santurce, el Coliseo Roberto Clemente y la Calle Serra.

Carrion también organizó una videollamada por FaceTime con el ícono del reguetón Daddy Yankee, quien en ese momento se encontraba en Florida.

El viaje fue una parada de una gira por el Caribe de 15 paradas que comenzó el 25 de abril, que ha incluido a Trinidad y Tobago, Granada, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Antigua y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.